Amici, Marisol e Petit si sono lasciati dopo quasi due anni

Milano, 8 agosto 2025 – La storia d’amore è finita. Per moltissimi fan di Amici di Maria De Filippi quella fra Marisol Castellanos e Petit è stata una vera favola. Giovanissimi entrambi, si sono conosciuti proprio sui banchi della scuola di Canale 5. Ballerina con un talento tecnico e grintoso lei, cantante che prova a farsi strada nel difficile e affollatissimo mondo del rap. Per entrambi quello all’interno del talent show di Maria De Filippi è stato un percorso impegnativo.

Un cammino che li ha visti crescere tanto dal punto di vista tecnico quanto sotto l’aspetto umano. Praticamente sempre insieme. Marisol e Petit hanno iniziato la loro relazione poco dopo l’inizio di Amici, portandola avanti sino a oltre la conclusione. Quando lei ha vinto il circuito di Ballo – quello di canto se l’era aggiudicato Sarah Toscano – e il Premio della critica, il fidanzato era lì per applaudirla. E le è stato accanto anche quando lei ha dovuto fermarsi per un infortunio.

Dediche sui social, foto e video insieme, vacanze e momenti di vita quotidiana condivisi: la storia d’amore fra Marisol e Petit sembrava andare a gonfie vele. E così è stato per quasi due anni. Oggi però la ballerina e il cantante hanno annunciato che la loro storia d’amore è finita: “Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene” ha confermato la ballerina.