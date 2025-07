Mario Adinolfi, che spavento: ricovero d’urgenza dopo l’Isola. “Ho perso troppi chili”

Roma, 6 luglio 2025 – Paura per Mario Adinolfi, finito in ospedale al rientro dall’Isola dei famosi. La prima notte a casa dopo 9 settimane in Honduras, l’ex deputato Pd, fondatore del Popolo della famiglia, ha accusato forti dolori che lo hanno costretto al ricovero d’urgenza. E’ lui stesso a comunicare la disavventura, quando ormai il peggio sembra essere passato. “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”, scrive sui suoi profili social.

Ma cosa è successo ad Adinolfi? "Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”, scrive ancora il giornalista, che ha chiuso l’Isola classificandosi al secondo posto, dietro Cristina Plevani, già vincitrice del Grande Fratello nella prima edizione del reality, la stessa del compianto Pietro Taricone. Correva l’anno 2000.

Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025

Viste le note ristrettezze per i naufraghi, Adinolfi sull’isola è dimagrito di 26 chili in due mesi. Un drastico calo che non avrebbe giovato al suo fisico. Commenta così Mauro Minelli, immunologo docente di Nutrizione clinica Università Lum, intervistato dall'Adnkronos: “Certamente questo tipo di percorso non è indicato a un soggetto affetto da obesità grave il cui approccio dietetico invece, richiederebbe la supervisione di un professionista esperto in nutrizione in grado di sviluppare un piano alimentare che sia innanzitutto sicuro per l'individuo”.

“Che mi sono mangiato? Ma che ne so. Ho ancora fame!”

Il 54enne sembra comunque aver apprezzato l’esperienza: “Grazie davvero a tutti, estimatori e detrattori, è stata un'avventura oltre ogni immaginazione, talmente intensa da vivere che mi sembra impossibile da raccontare”. E ora, passata la paura, si può scherzare. “Che ti sei magnato quando sei tornato?”, gli chiede il naufrago Mirko Frezza. “Ma che ne so! Ho ancora fame”, la risposta ironica (o forse no?).

Il rientro di Cristina e Teresanna

Rientro più soft per la vincitrice, accolta da una festa al suo ritorno sul lago d’Iseo. Anche Cristina Plevani però è provata e il giorno dopo confessa di avere bisogno di riposo. "Forse ma forse dovrei dormire un po’. Sono leggermente stravolta e stanca ma non assonnata…e si vedo dal mio sguardo sballato”. Davanti a lei un piatto di riso in bianco, per recuperare gradualmente il regime alimentare compromesso. Solo gioia per Teresanna Pugliese, che ritrova il marito, i figli la madre e gli amici, tutto mostrato in un video pubblicato sui social. “Ci sono viaggi che ti svuotano… e poi ti riempiono. Ho lasciato il rumore del mondo per ascoltare solo me stessa. Ho affrontato la fame, la solitudine, il silenzio. Ma nessuna sfida è stata più grande dell’attesa di questo momento: ritrovare chi amo”.