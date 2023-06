Marinelli debutta alla regia A teatro con Kafka e poi sarà M.

Con Le otto montagne ha fatto il pieno di premi, tra cui il David di Donatello e il Nastro d’argento, in condominio con Alessandro Borghi, ora Luca Marinelli debutta al festival di Spoleto con l’esordio nella regia teatrale. Lo spettacolo è Una relazione per un’accademia, trasposizione del racconto di Franz Kafka, una coproduzione del Festival dei Due Mondi e del Teatro Stabile dell’Umbria, attesa l’8 luglio. A interpretare Rot Peter, protagonista della vicenda, è Fabian Jung. Rot Peter è la scimmia a cui Kafka dà voce nel 1917 con un racconto breve.

Intanto Marinelli ha appena terminato le riprese dell’attesissima serie Sky M. Il figlio del secolo dal libro di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini. La serie, che debutterà nel 2024, sarà in otto episodi. Diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino, ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.