Roma, 8 agosto 2019 - Il primo fu André de Dienes, fotografo ungherese sbarcato a Los Angeles nel 1944: fu lui a scoprire Norma Jeane Mortenson, bella ragazza diciottenne dai capelli scuri che frequentava la Blue Book Models School e faceva la pubblicità per costumi da bagno. Se ne innamorò di colpo ("Era un angelo caduto dal cielo", scrisse nelle sue memorie) e se la portò dietro per un reportage di 5 settimane attraverso California, Nevada e Nuovo Messico. Finite sulle copertine dei periodici, le foto scattate in quel periodo rivelarono al mondo la nascita della star.

Il secondo fu Sam Shaw, il fotografo di Life che lavorava con i grandi di Hollywood, da Ingrid Bergman a Elizabeth Taylor, da Sophia Loren a Audrey Hepburn a Marlon Brando. Conobbe Norma Jeane – che nel frattempo era diventata bionda e si chiamava Marilyn Monroe – nel 1952 sul set di Viva Zapata. Neanche lui resistette: dalla loro complice amicizia nacquero foto mitiche, come quella che mostra Marilyn su una grata della metropolitana, la gonna plissettata bianca che si solleva in aria per un colpo di vento: una scena immaginata dallo stesso Sam Shaw. La foto portò alle stelle la fama dell’attrice, ma fu anche all’origine del suo divorzio da Joe Di Maggio.

Con il terzo fotografo, Milton H. Greene, ebbe un legame sentimentale e professionale che durò nel tempo. Milton aveva 31 anni – e lei 27 – quando s’incontrarono nel 1953 a Los Angeles negli studi della Fox: nessuno riuscì a descrivere con tanta grazia la sua fragilità di donna, la sua ingenuità infantile e al tempo stesso la sua forza provocante di sex-symbol. Il loro rapporto era molto affettuoso, Marilyn si considerava una persona di famiglia, era amica della moglie di Milton e fece perfino da baby sitter per suo figlio Joshua. Fu Milton a convincerla a trasferirsi a New York e a fondare con lei la società “Marilyn Monroe Productions”, che produsse due film e lasciò ai posteri un patrimonio di oltre 5 mila foto.

L’ultimo, il fotografo di moda americano Bert Stern, visse i momenti più bui della vita dell’attrice, quelli che precedettero il suicidio. Specializzato in ritratti di celebrità, le dedicò una commovente serie intitolata The Last Setting, una raffica di 2.571 foto scattate in due giorni e una notte in cui le rimase praticamente sempre accanto. Era il 28-29 giugno del 1962: le immagini mostrano una star che a 36 anni è al crepuscolo della vita, bellissima e indifesa; una donna che si espone fiduciosa davanti all’obiettivo e si lascia immortalare, nuda e pensierosa, su un letto bianco, cinque settimane prima di morire.

C’è voluta la costanza dei commissari Patrice Gaulupeau e Ghislaine Rayer, oltre alla collaborazione di Meta e Edith Shaw (figlie di Sam) e di Joshua Greene (figlio di Milton), per raccogliere le opere dei fotografi preferiti di Marilyn Monroe, quelli di cui lei si fidava ciecamente: 4 grandi nomi celebrati oggi dalla mostra Divine Marilyn allestita presso la “Galerie Joseph” di Parigi. «Erano amici intimi, le sono stati accanto in momenti diversi, hanno saputo tutti evitare i clichés abituali», sottolinea Patrice Gaulupeau.

Oltre 200 foto, molti documenti inediti, locandine di film, giornali e settimanali d’epoca, «tutto quel che serve per avvicinarsi alla star e sentirla raccontare i segreti della sua breve esistenza, per cercar di capire la donna estremamente complessa che si nascondeva dietro l’attrice». Una donna radiosa, fragile, spavalda, libera: Marilyn, uno dei più grandi miti dell’epopea hollywoodiana.