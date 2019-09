E se le invenzioni horror di una scrittrice diventassero reali? È lo spunto narrativo che nutre 'Marianne', l'interessante serie TV francese presente nel catalogo in streaming di Netflix a partire da venerdì 13 settembre. Vale la pena di dare un'occhiata al trailer e di capire cosa abbiamo di fronte.

La storia inizia quando una romanziera di successo si rende conto che i racconti terrificanti che ha messo nei propri libri si stanno realizzando nella vita reale: torna così nella propria cittadina natale per affrontare una volta per tutte lo spirito malvagio che l'ha perseguitata quando era bambina e che ha ispirato i suoi scritti.



'Marianne' è un dramma horror creato, scritto e diretto da Samuel Bodin, che si è fatto un nome nel mondo del piccolo schermo grazie alla serie comedy 'Lazy Company' (storia di un gruppo di soldati stupidi durante la Seconda guerra mondiale) e alla miniserie 'T.A.N.K.' (che è un crime/drama). Ad affiancare Bodin in fase di scrittura troviamo Quoc Dang Tran, anch'egli formatosi in televisione e autore fra le altre cose della miniserie 'Nox'.



A interpretare la protagonista c'è l'attrice Victoire Du Bois, che ha interpretato il ruolo di Chiara nel film 'Chiamami col tuo nome' e che abbiamo visto anche in 'The Forbidden Room'.

La prima stagione è composta da otto episodi da 40-50 minuti circa. Netflix li ha inseriti nel proprio catalogo dei contenuti in streaming il 13 settembre, giudicandoli adatti ad abbonati con almeno quattordici anni d'età.



L'assenza del divieto ai minorenni non deve ingannare: chi ha visto 'Marianne' in anteprima l'ha giudicata una valida serie horror, capace di inquietare e spaventare allo stesso momento. Non scorre sangue a ettolitri, ma ciò che si vede basta e avanza per regalare brividi. Ultimo dettaglio: più di una persona ha parlato di questa serie TV facendo riferimento al maestro dell'orrore Stephen King.



