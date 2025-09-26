Il ritorno di Mariah Carey in grande stile con ‘Here for it all’

Finalmente Mariah Carey torna sotto i riflettori con ‘Here for it all’, il nuovo album in studio che segna il suo ritorno discografico dopo sette anni di silenzio. Questo è il sedicesimo capitolo della sua carriera in termini di album ufficiali. Il progetto arriva a distanza di tempo da Caution del 2018, un disco che aveva mostrato una Mariah più intima e sperimentale, e si presenta ora come una dichiarazione d’intenti: un lavoro personale, profondo e ambizioso dopo i lutti che l’hanno colpita lo scorso anno. Scopriamo di più.

Here for it all: il nuovo lavoro di Mariah Carey

‘Here for it all’ è stato sviluppato insieme a L.A. Reid, già collaboratore storico, e vede la partecipazione di artisti come Anderson .Paak, le Clark Sisters e voci emergenti del panorama R&B e soul. I primi singoli pubblicati, ‘Type Dangerous’ e ‘Sugar Sweet’, hanno già dato un assaggio della direzione del disco: un equilibrio tra innovazione e tradizione, con sonorità che mescolano pop, gospel, hip-hop e melodie raffinate. Il titolo stesso sembra evocare l’idea di un’artista pronta ad abbracciare tutto ciò che la vita offre, con le sue luci e le sue ombre, e la tracklist promette di esplorare temi di amore, spiritualità e resilienza. La pubblicazione attraverso la nuova etichetta Gamma segna anche un cambiamento strategico. Non si tratta solo di un nuovo album, ma di un ritorno capace di ridare voce a una delle interpreti più iconiche della nostra epoca.

Oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo

La cantante, che dagli anni Novanta a oggi ha ridefinito i confini del pop e dell’R&B con la sua voce inconfondibile e la sua capacità di scrivere hit immortali come ‘All I Want for Christmas Is You’, porta con sé un bagaglio impressionante di successi. In oltre trent’anni di carriera ha pubblicato quindici album in studio prima di questo, vendendo più di 200 milioni di dischi in tutto il mondo e conquistando ben 19 numeri uno nella classifica Billboard Hot 100, un record per un’artista solista. La sua influenza non si misura soltanto con i numeri, ma anche con i riconoscimenti: sei Grammy Awards, decine di Billboard Music Awards, American Music Awards e World Music Awards.