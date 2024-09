Maria Rosaria Boccia e le foto ad Amici, Mediaset: “Mai lavorato per noi”

Maria Rosaria Boccia continua ad essere al centro del dibattito. Fatto immaginabile, vista anche la sua decisione di non prendere parte all’intervista concordata con Bianca Berlinguer durante la puntata di ieri sera del programma tv ‘E’ sempre Cartabianca’. Certo è che anche se avesse deciso di sottoporsi al fuoco di fila delle domande della giornalista e conduttrice poco sarebbe cambiato: Maria Rosaria Boccia e l’ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano sono i personaggi del momento.

Ed è quindi fisiologico che la loro intera esistenza venga scandagliata e sottoposta ai raggi x, y, z e di ogni tipo da chiunque. D’altro canto, quando si decide di rendere pubblica la propria vita privata bisogna metterlo in conto.

Ed ecco che quindi si torna indietro di diversi anni. La timeline dei social network da questo punto di vista può essere una enciclopedia molto utile. Ed eccoci alla foto incriminata, citata dal sito Dagospia: quella nella quale Maria Rosaria Boccia posa negli studi del talent show ‘Amici’ insieme ad alcune persone che probabilmente in quel periodo stavano lavorando al programma.

Foto di gruppo, accompagnate dalla cartelletta con la scritta “Costumi” che forse potrebbero far immaginare a qualcuno un tentativo di accreditarsi sui social come parte del cast del programma. A togliere ogni dubbio ha però pensato Mediaset, che avrebbe confermato che Maria Rosaria Boccia non ha mai lavorato nè per il talent show di Maria De Filippi nè per alcuna rete dell’azienda.