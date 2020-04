Roma, 27 aprile 2020 - Al telefono, in sottofondo, molte voci. Bambini, donne. Come se tu fossi capitato nel piccolo caos che precede una cena, o fra i preparativi di una festa. Così, scopri che Maria Grazia Cucinotta ha accolto a casa sua, a Roma, una piccola tribù. Non solo il marito e la figlia Giulia, ma anche il nipote, il nonno, la tata col suo bimbo. E un’amica americana che vive a Firenze, ma si è trovata lì in quarantena. Risponde con grande serenità, Maria Grazia.

Come vive questi giorni?

"Continuo a lavorare, leggo copioni, faccio dirette Skype o Instagram".

Stava girando prima del lockdown?

"Avevo appena finito la tournée di ‘Figlie di Eva’ a teatro, e stavo lavorando in un film cinese, un fantasy girato ai piedi dell’Etna. Quando il produttore cinese ha letto le notizie sull’Italia, mi ha chiamato: cosa posso fare?".

Che cosa gli ha risposto?

"Gli ho detto qual era l’emergenza più assoluta: mascherine professionali. Ne ha fatte arrivare 100mila dalla Cina alla Croce rossa italiana".

Un risultato non piccolo. E non l’unico.

"Sì: con l’associazione ‘Ri-diamo’ ho coinvolto un gruppo di persone che, autotassandosi, ha regalato al Policlinico di Messina ventilatori polmonari per mezzo milione di euro".

Ma ora quei rumori che si sentono che cosa sono?

"Stiamo cucinando! Non ho mai cucinato così tanto. Pane, focacce, arancini, pizze. È una sfida, cucina siciliana contro romana, pasta alla Norma contro cacio e pepe. E poi sforno centinaia di biscotti".

Sua madre è in Sicilia?

"Sì, a Messina. Ha più di 90 anni e sto in ansia. Ci videochiamiamo tutti i giorni".

La tecnologia aiuta.

"Mai come adesso, sarebbe necessario trovare il modo di portare gli iPad negli istituti per anziani; o almeno rendere i videofonini accessibili a tutti, così che queste persone isolate e impaurite possano vedere figli e parenti".

Vive anche delle gioie, in questi giorni?

"Sì: guardo mia figlia che mi dice ‘sono contenta che tu sia qui’. Da quando aspettavo Giulia, non mi ero mai potuta fermare, non avevo più posato la valigia. Adesso posso. Mi sono riscoperta moglie e madre".

Come si mantiene in forma?

"I primi giorni ci ho provato: dopo 20 anni ho rispolverato la cyclette. Dopo 2 ore è tornata nel ripostiglio!".

Eppure è bellissima, e non ha mai voluto ricorrere alla chirurgia estetica. Ha un segreto?

"Nessuno. Non mi sono mai risparmiata nelle risate: meglio una risata in più, e al diavolo le rughe! Quando rido, la mia faccia si muove tutta, ho mille fossette, sembra il viso di uno sharpei! Ma il mio trucco è non guardarmi allo specchio".

Oltre a cucina, copioni e dirette web, che cosa fa?

"Guardo film d’azione: mi sono rivista tutti gli ‘Iron Man’ e i ‘Batman’ possibili. Serie tv? Mi spazientisco, voglio qualcosa che inizia e finisce. Poi faccio volontariato. Con l’associazione ‘Vite senza paura’ abbiamo aperto un numero verde. Ascoltiamo donne che chiedono aiuto".

Sono aumentate le chiamate?

"A dismisura. Donne che subiscono violenze dai compagni, che talvolta riempiono di botte anche i figli. Questa clausura nasconde migliaia di tragedie".

La fede le appartiene?

"Sì. Ho amici meravigliosi che hanno creato dei gruppi di preghiera, la trovo una cosa bellissima. Vedo in loro la luce della speranza".

Sua figlia Giulia ha diciotto anni. Come vive?

"Studia management all’università – è un anno avanti – e a fare l’attrice non ci pensa pensa minimamente. Mi ripete sempre: ‘voglio la mia libertà, non vorrei mai essere riconosciuta per strada’".

Lei invece ha conosciuto il successo giovanissima, con Troisi. Che cosa ha significato?

"Il cinema può darti un’enorme ansia. Devi avere le spalle larghe: altrimenti, aspetti senza fine la chiamata del regista e il giudizio degli altri. Io sono una che, se la chiamata non arriva, non piange e si mette subito al lavoro. Se sbaglio, mi deprimo due minuti, e poi via, avanti. Domani è un altro giorno".