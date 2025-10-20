Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

Roma – Famiglia e figli? "È una cosa che vogliamo tanto entrambi, sia io che Maria Elena. È un po' che ci stiamo lavorando e sarebbe bello, speriamo arrivi presto", confessava lui durante una puntata di Pechino Express. Il matrimonio? "Mi piacerebbe sposarmi. Ancora non mi ha fatto una proposta, né io l’ho fatta a lui, intendiamoci eh!”, confidava lei nel 2023 a 7 del Corriere della Sera. Sogni infranti.

Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata la conferma: Maria Elena Boschi (44 anni) e Giulio Berruti (41) si sono lasciati. A darne notizia è il settimanale Chi, che riporta la dichiarazione della deputata e capogruppo di Italia Viva alla Camera: “Con dispiacere, confermo che la nostra storia è finita”. A lanciare per primo l’indiscrezione era stato il sito Dagospia, con il suo consueto stile caustico: “Sappiamo che non c’è dolore più grande – a parte i calcoli renali – di un amore finito. Quindi annunciamo, col dovuto rispetto, che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi-Berruti”.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sulla copertina del settimanale Chi

L’annuncio ha colto di sorpresa molti, soprattutto perché solo pochi mesi fa la coppia sembrava più unita che mai. Durante la sua recente partecipazione a Pechino Express, il medico e attore romano aveva parlato pubblicamente dell’amore per la compagna e del desiderio condiviso di diventare genitori: “Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte no, nemmeno se lo vuoi. È una cosa che vogliamo entrambi… Speriamo arrivino presto”.

Maria Elena Boschi e Berruti

Una storia d’amore (ora finita) in pillole. I primi sospetti dei paparazzi nel 2019 al Salone del Mobile di Milano, poi la storia dichiarata nel 2020 (durante il lockdown l’ex ministra e l’attore vennero immortalati a Villa Borghese, sdraiati sull’erba con la mascherina) e le foto della prima vacanza romantica a Fregene pubblicate proprio dal settimanale Chi (negli annali c’è il primo bacio pubblico: 23 giugno 2020). E ancora: le vacanze all’Argentario, il compleanno di Berruti festeggiato in Costa Azzurra. Una coppia da copertina.

La coppia Boschi-Berruti

Negli anni successivi Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno comunque scelto di vivere il loro rapporto con discrezione e riservatezza, concedendosi solo selezionate e sparute apparizioni televisive. A Verissimo, ad esempio, avevano raccontato il loro legame, i progetti per il futuro e l’idea di metter su famiglia (ma le voci su una presunta gravidanza, circolate anche recentemente, non erano mai state confermate). "Spero arrivi un figlio”, diceva dolcemente Boschi: “Io gelosa? Per chi, come me, non fa parte di quel mondo, non sempre è facile capire certe dinamiche. E poi lavora sempre con donne bellissime…”.

Nell’intervista di due anni fa a 7, Maria Elena Boschi raccontava l’effetto (negativo) della politica sulla sua vita privata: “A 32 anni – diceva – ero protetta da un livello di sicurezza molto alto, era anche impossibile per un mio coetaneo avvicinarmi, figuriamoci corteggiarmi. Anche in ascensore, non ero mai sola”. E ancora: “Mi sono sempre vista mamma e spero che succeda, ma non è una cosa che vivo con dolore. È la conseguenza delle scelte che ho fatto. Un po’ non è capitato, un po’ ho dato la priorità ad altre cose della mia vita, e non ho voluto accelerare”.

Nello stesso colloquio svelava il primo contatto (casuale) con Berruti dieci anni prima: “Io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla. Ma appunto ero circondata dalla sicurezza. Ci siamo di nuovo incontrati anni dopo ai giardini del Quirinale: parlammo e mi chiese il numero di telefono, ma io non glielo diedi: ‘Troverai un modo’. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori bellissimo, con il suo numero di telefono. Lo ringraziai dopo due mesi. Ma lui si era fidanzato”. Poi le loro vite si sono incrociate.

Negli ultimi tempi le apparizioni pubbliche di Boschi e Berruti si erano molto diradate. Nessuna foto sui social. Oggi, 20 ottobre, prima lo spiffero di Dagospia poi Chi hanno certificato crisi e separazione. Quella tra l’ex ministra renziana e l’attore (e dentista) è stata e (magari resterà) una delle storie d’amore più seguite degli ultimi anni, anche per l’inedito connubio tra il mondo della politica e quello dello spettacolo. Un film lungo cinque anni. Titoli di coda.