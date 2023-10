Maria Callas, diva e donna infelice. Larraín e Jolie provano ad afferrarla

Casanova

Dice un vecchio adagio: Non c’è due senza tre. Se le prime due sono Jackie Kennedy e Diana Spencer, come numero 3 Maria Callas ci sta bene. È con il nome Maria, impossibile da travisare, che Pablo Larraín, regista sceneggiatore e produttore cinematografico cileno, si accinge ora a tracciarne il profilo. Anzi, quello dei suoi ultimi anni, i più difficili. Larraín, classe 1976, la Callas non l’ha mai né vista né sentita (dal vivo), essendo nato un anno prima della morte di lei (Parigi, 16 settembre 1977, a 53 anni). L’attrice scelta da Larraín per impersonare Maria Callas è Angelina Jolie, forte anche lei di una clamorosa esperienza amorosa fallita.

Per quanto riguarda la Callas (a parte le 227 biografie, superate forse solo da quelle di Napoleone), sullo schermo si sono già sbizzarriti in tanti. Il miglior film è stato Callas forever di Zeffirelli, che della Callas era amico intimo. Per interpretarla lui scelse la stupenda Fanny Ardant, ricostruendola con particolari molto personali. Nel 2005 la televisione italiana affidò l’iconico personaggio a Luisa Ranieri, puntando sul periodo della burrascosa vicenda amorosa (Callas e Onassis) . La Ranieri, attrice intensa, ne studiò le reazioni soprattutto intime, sortendo un personaggio avvincente.

Nel 2007 Philippe Kohly produsse un lungo documentario Callas assoluta, ma a impersonarla erano immagini di repertorio della stessa Callas, quindi, almeno l’interprete, era autentica. Anche John Arduin produsse un ottimo documentario con la Callas protagonista. Nel 1969 Pasolini produsse la sua celeberrima Medea per lo schermo in una ricostruzione storica straordinaria, ma il film non fece cassetta. Recentemente la Francia ha portato Maria Callas in teatro, con Monica Bellucci: troppo bella e totalmente inespressiva.

Ci sarebbe qui un punto da considerare: gli individui dal grandissimo carisma non sono duplicabili. Maria Callas era immensa in scena, vale a dire nell’opera lirica. Ma già nei recital si era studiata attitudini artificiose, al limite dello stucchevole (cosa che non fu mai la Tebaldi, rimasta sempre naturale). Maria Callas si era costruita anche nella vita. Pubblica, non privata. Era vera, ma era un’altra, quando lasciava il suo camerino per entrare in scena. Si trasformava, identificandosi nel personaggio in modo tanto realistico da dimenticare se stessa. La Callas, in Norma, Medea, Lucia e tutte le altre, era Norma, Medea, Lucia e tutte le altre. La sua voce esprimeva il loro sentire, la loro dolcezza, il loro dolore, la loro furia. Qui stava la sua grandezza, finora ineguagliata. Impossibile riprodurla in scena. Ma riprodurla nel quotidiano non pare altrettanto interessante, oltreché assai improbabile, anche se tutta la stampa ha trapassato imperterrita gli eventi della fine degli anni Cinquanta, da quando la Callas partecipò alla crociera di Onassis con Churchill e altri personaggi e poi si divise dal marito Meneghini e si espose senza riserbo in compagnia e tra le braccia del miliardario armatore greco.

Nella vita della celeberrima cantante lirica non ci furono più segreti. Ancora oggi, dopo più di sessant’anni, se chiedi a uno qualunque chi era la Callas, magari risponde che "cantava alla Scala", ma certamente aggiungerà "quella che scappò con Onassis". Tutti hanno saputo tutto. Ma che cos’è veramente successo nella travolgente storia d’amore Callas-Onassis? Come lei ha agito per riuscire a farsi svillaneggiare in pubblico, e poi volgarmente abbandonare da quel ceffo di Onassis? Eppure era una coppia “giusta”, creati l’uno per l’altra. Non per niente anche lui, dopo aver stipulato per necessità di finanze e di prestigio l’indecente contratto matrimoniale con la Kennedy, tornò da Maria a Parigi, pare deciso a divorziare dalla sposa americana per finalmente sposare Maria. Non ne ebbe il tempo. Ma lei, la Divina padrona delle scene del mondo, oltraggiata come l’ultima delle fugaci avventurette di un miliardario, dopo avergli chiuso la porta dell’appartamento di avenue Georges Mendel, come potè capitolare e riaccogliere lui nel suo letto? È pur vero che i misteri d’amore sono a volte (spesso) insondabili e inverosimili. "Tal dei profondi amori è la profonda miseria" dice quel ceffo di Scarpia nella Tosca. Di casi simili è pieno il mondo.

Dunque con la Callas Pablo Larraín ci prova. Oltre tutto ripercorrendo proprio gli ultimi anni della Divina, i tristi anni Settanta, quando divina lei non era più ma solo una donna innamorata. E infelice. Un bel coraggio (Larraín). Le foto (due) che il regista ha messo in circolazione in anteprima non lasciano presagire un granché di buono. La Jolie, tutto fuorché Callas... Quell’espressione altera di una donna perfettamente conscia del suo valore, che non per nulla l’ha resa leggendaria, non affiora, non traspare. Non c’è proprio. Anzi, si direbbe un ameno tentativo di imitazione mal riuscito. Tutto, in questa megaoperazione, sarà beninteso eccezionale: dalla sceneggiatura di Steve Knight, al cast dove accanto alla Jolie ci sono Haluk Bilginer nel ruolo di Aristotele Onassis e Kodi Smit-McPhee. Vi figurano anche tre attori italiani: Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino (nei panni di Yakinthi Kalogeropoulos, la “cattiva” sorella della Callas). Buona la notizia che i costumi della Callas, provenienti dall’archivio storico di Massimo Cantini Parrini, non comporteranno, ove ci sia la necessità di pellicce, l’acquisto di nuovi capi, in accordo con Peta, associazione in difesa dei diritti degli animali.