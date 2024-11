Chi è Maria Braccini, l'ex fidanzata di Sinner avvistata alla finale di Torino

Roma, 20 novembre 2024 – Maria Braccini, ex fidanzata di Jannik Sinner, sarebbe stata avvistata alle Nitto ATP Finals di Torino. E già solo la sua presunta presenza (siamo comunque a voci e rumors) alla partita forse più attesa della stagione ha scatenato un'ondata di gossip. Inevitabile, vista l'assenza di Anna Kalinskaya, attuale compagna del tennista che, invece, non era alla finalissima del torneo sugli spalti della Inalpi Arena. Intanto, Maria, che sarebbe stata seduta in seconda fila durante la finale, ha fatto riaccendere i sospetti su un possibile ritorno di fiamma con l’asso azzurro.

Classe 2000, Maria Braccini è una modella e influencer italiana. Con oltre 416.000 follower su Instagram, bellissima, è un volto noto nel mondo del lifestyle e della moda. Nata a Nuova Delhi, in India, Maria è cresciuta a Montevarchi, in Toscana, dove ha vissuto con la sua famiglia prima di trasferirsi a Monte Carlo. Figlia di una commerciante nota nel Valdarno e di un ingegnere che vive in Germania, Maria ha una sorella maggiore e un fratello più giovane. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, decide di lasciare Montevarchi per seguire la sua passione e, successivamente, il suo amore. Maria e Jannik Sinner si sono conosciuti nel 2020 durante una vacanza in Val Pusteria, nella struttura gestita dai genitori del tennista. I due hanno iniziato a seguirsi sui social, prima di iniziare una love story. La storia tra Maria e Jannik è durata fino alla primavera del 2024. La rottura è arrivata in un momento cruciale per Sinner, subito dopo il suo trionfo al Miami Open, una delle vittorie più significative della sua carriera.

L’assenza di Anna Kalinskaya dalla finale delle ATP Finals – spiegata con una vacanza a Miami – ha fatto molto rumore, soprattutto alla luce delle voci, tutte da confermare, che da mesi parlano di una presunta crisi nella coppia. Dall’altra parte, la presenza di Maria Braccini al fianco dei fan di Sinner ha sollevato più di un interrogativo. Secondo alcune testimonianze, Maria non avrebbe cercato visibilità e si sarebbe limitata ad assistere al match in modo discreto. Non è noto se i due abbiano avuto un incontro dopo la vittoria, ma l’ipotesi di congratulazioni private è plausibile.

Tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya le cose sembrano essersi messe male. Non solo la tennista russa non ha assistito alla gara ma i due si seguono e si defollowando sui social. A far sospettare che tra loro sia un periodo complicato, anche un like che la sportiva ha messo al commento di un follower che diceva che Jannik non la apprezza abbastanza. Sembra anche che lei si senta sempre messa in secondo piano rispetto allo sport e che non avrebbe gradito alcune affermazioni di lui.

Dopo la fine della relazione con il numero uno di tennis al mondo, Maria si è concentrata sulla sua carriera da influencer, costruendo un’immagine lontana dai riflettori del gossip. Attualmente vive a Monte Carlo, dedicandosi a collaborazioni con brand prestigiosi.La sua presenza alle Finals, tuttavia, ha riacceso l’attenzione mediatica, alimentando la curiosità sulla sua relazione con il tennista.

La domanda è aperta: si tratta di un ritorno di fiamma o di una coincidenza? Nel frattempo, la vita privata di Sinner continua a intrecciarsi con il suo successo sportivo, rendendolo uno dei protagonisti più chiacchierati e non solo per le sue imprese sul campo.