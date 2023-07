Margrethe II, la regina più longeva di Danimarca e del mondo

Ha tagliato da poco l’ennesimo traguardo, la regina Margrethe II di Danimarca: di recente, infatti, la sovrana è diventata la monarca più longeva della storia del suo Paese. Margrethe è molto amata dai sudditi per aver portato avanti un’opera di modernizzazione dell’istituzione e per non essere mai stata al centro di scandali. È chiamata affettuosamente e informalmente col soprannome di “Zia Daisy” perché il suo nome ricorda il famoso fiore che è anche il fiore nazionale danese.

Record

Salita al trono alla morte del padre Frederik IX nel 1972, Margrethe II ha superato il record precedentemente detenuto da Cristiano IV, il cui regno ufficiale, cominciato nel 1956, durò per 51 anni e sei mesi. Per la sovrana danese si tratta di un altro record dopo essere diventata il capo di Stato più longevo d’Europa e la monarca donna più longeva del mondo in seguito alla morte, a settembre 2022, di Elisabetta II d’Inghilterra, sua cugina di terzo grado.

Origini

Nata il 16 aprile 1940 a Copenaghen, Margrethe, figlia del già ricordato re Frederik IX e della regina Ingrid, trascorse la sua infanzia nel palazzo reale ad Amalienborg, e fu educata in una scuola privata. Visse anche un anno nel Regno Unito dove frequentò il North Foreland Lodge nell'Hampshire. Continuò a studiare archeologia preistorica all'Università di Cambridge e scienze politiche ad Aarhus, con specializzazioni ottenute alla Sorbona e alla London School of Economics. Parla cinque lingue: danese, inglese, francese, svedese e tedesco.

Jet-set

Negli anni ’60, prima di salire al trono, Margrethe era una delle più famose principesse della mondanità internazionale. Con la principessa Astrid di Norvegia e la principessa Margaretha di Svezia, sue cugine, visitò Los Angeles, e in particolare i Paramount Studios, incontrando celebrità come Elvis Presley, Dean Martin e Jerry Lewis.

Matrimonio

Il 10 giugno 1967 Margrethe, che indossava un abito di Jorgen Bender, con pizzi di sua nonna, la principessa Margaret di Connaught, e che sul capo aveva la tiara Khedive d'Egitto, si è sposata con il diplomatico francese Henri de Laborde de Monpezat. La cerimonia è durata appena una ventina di minuti assecondando la sposa, che non voleva essere diversa dalle coppie normali, prive di sangue blu. Lo sposo ha pronunciato i suoi voti in danese. Il loro matrimonio è durato cinquant’anni, fino alla morte del consorte nel 2018.

Artista

Oltre al suo ruolo di monarca costituzionale, Margrethe ha anche portato avanti un percorso nel mondo dell’arte. Nel 2021, per esempio, è stata scenografa per il film fantasy targato Netflix ‘Ehrengard’, adattamento del romanzo di Karen Blixen. In precedenza aveva lavorato ai costumi per gli spettacoli teatrali de ‘Lo Schiaccianoci’ e ‘La regina delle nevi’. Ha anche illustrato le edizioni danesi de ‘Il Signore degli Anelli’, il cui autore, J.R.R. Tolkien, è rimasto impressionato dallo stile della sovrana.

Eredi

Margrethe ed Henri hanno avuto due figli, i principi Frederik e Joachim. Nell’autunno 2022 la regina ha tolto i titoli di Altezze Reali ai nipoti nati dai due matrimoni del secondogenito Joachim, Nikolai e Felix, avuti dal principe con la prima moglie, Alexandra Christina Manley, ed Henrik e Athena, avuti dalla consorte attuale, Marie Cavallier. Dal 2023 i quattro rampolli possono usare solo i titoli di conte e contessa di Monpezat, appartenuti al defunto nonno e avranno meno obblighi legati alla Corona danese.