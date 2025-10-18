Margini, confini, prospettive. I giovani a confronto

di Mario FerrariIdee che superano i confini, storie che accendono nuove prospettive e una comunità di giovani che vuole esplorare coloro che stanno ai margini. Sono questi i contenuti della nuova edizione del TEDxPisa, l’evento indipendente che domani porterà sul palco del Pala Todisco a San Giuliano Terme (Pisa) voci capaci di ispirare e generare cambiamento. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, prevede un programma fitto di talk, workshop e momenti di confronto dal vivo.

Il tema di quest’anno è ’Margini’, una parola che diventa invito ad andare oltre: oltre le abitudini, oltre le zone di comfort, oltre le etichette. Saranno proprio i ’margini’ a guidare le esperienze e le visioni degli speaker chiamati a salire sul palco, per raccontare percorsi di ricerca, creatività, innovazione e impegno per gli altri e storie che spaziano dalla tecnologia all’arte, dalla scienza alla comunicazione, fino alla cultura e all’imprenditoria sociale.

"Con questa quinta edizione abbiamo voluto esplorare nuovi orizzonti - spiega il team organizzativo di TEDxPisa - . Ci siamo spinti ai margini per dare voce alle idee più innovative e necessarie, quelle che spesso restano fuori dai riflettori. Per questo abbiamo scelto una location nuova, moderna e versatile che ospiterà per la prima volta 500 spettatori. L’obiettivo è mettere al centro ciò che normalmente è considerato ‘estraneo’, creando uno spazio di incontro e ispirazione aperto a studenti, cittadini e all’intera comunità pisana".

Grande attenzione è riservata anche all’inclusività, da sempre valore cardine del progetto. Tutti gli spazi saranno accessibili e privi di barriere architettoniche, con bagni genderless, illuminazione senza luci intermittenti e una Stanza Tranquilla pensata per chi ha bisogno di momenti di decompressione o silenzio, dotata di stim toys, maschere visive e tappi antirumore. Inoltre, per la prima volta TEDxPisa offrirà il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni. Infine, tra le novità più attese di questa edizione ci sono i workshop mattutini, in collaborazione con Lume Associazione: quattro laboratori esperienziali che uniranno creatività e partecipazione.

Si potrà scegliere tra una degustazione sensoriale dei vitigni autoctoni di Montespertoli, un laboratorio di magia e un workshop dedicato alla vision board, per imparare a trasformare sogni e obiettivi in immagini e progetti concreti.