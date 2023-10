Margherita Buy: "Basta paura di volare. Faccio la regista e mi diverto più che mai"

Roma, 25 ottobre 2023 – C’è una parte fantastica per AnnaBì nel film che si accinge a girare il più importante regista coreano. Ma il set è a Seul e AnnaBì ha paura di prendere l’aereo. Quando poi si presenta la necessità di volare in America per accompagnare la figlia, decide che è il caso di partecipare a un corso per cercare di sconfiggere questa, per altro diffusissima, paura.

Margherita Buy racconta con molta ironia la paura di AnnaBì, ovvero la sua, e lo fa da protagonista e anche da regista. Con Volare, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma e che arriverà nelle sale a febbraio, firma la sua opera prima, confezionando una commedia divertente, a tratti esilarante, soprattutto nei duetti con l’attrice rivale di AnnaBì, interpretata da Elena Sofia Ricci. Nel cast anche Anna Bonaiuto, Euridice Axen, Giulia Michelini, Francesco Colella, Massimo De Francovich e, nella parte della figlia, Caterina De Angelis, vera figlia della Buy.

Margherita, come nasce questo suo esordio da regista?

"Ho frequentato un corso per vincere la paura dell’aereo e in quell’occasione mi sono trovata vicina a dei miei simili, come fossi in una specie di gabbia con gli stessi animali. Ci siamo in qualche modo conosciuti, anche se per un breve periodo, e per me è stata un’esperienza bellissima, per la condivisione di una paura che tenevo nascosta. Scrivendo di questa esperienza e mettendoci anche un po’ della mia vita, alla fine è venuta fuori una storia talmente mia che ho detto: va bene, a questo punto mi butto. E ho fatto questo salto nel vuoto".

Il suo, è il quarto debutto alla regia di un’attrice, dopo quello di Paola Cortellesi, Kasia Smutniak e Giovanna Mezzogiorno, qui alla Festa del Cinema. Un caso?

"Un bellissimo caso, sono molto contenta. Mi piace che ci sia anche della competizione tra noi, perché è sana. Dobbiamo considerare che ci siamo esposte, che ci siamo messe in una posizione di grande rischio. Voglio criticare il film di tutte e loro criticheranno il mio, ma è una dimensione bella, che mi piace".

Lei ha sempre interpretato, con grande bravura e successo, soprattutto personaggi drammatici ma in questo film si rivela una fantastica comica.

"Da tanto faccio film drammatici, più o meno drammatici, ma la commedia mi piace molto, è la forma che più mi appartiene. Dà la possibilità di mescolare più generi e anche in questa storia ci sono momenti più divertenti, altri meno, altri più drammatici. Poi, dicendomi che sono comica, mi fa il più grande complimento della mia vita".

Le è piaciuto fare la regia e si è ispirata a qualcuno dei registi con cui ha lavorato?

"Dirigere è stata la cosa più divertente che abbia mai fatto. E sono stata il contrario di tutto quello che i registi, alcuni registi, in certe occasioni, sono stati con me. Ho cercato di non prevaricare, di lottare contro un tipo di atteggiamento che forse non sempre c’è stato ma che io ho percepito. Io sono una persona nervosissima, nevrotica, ma ho cercato di non esserlo. Mi sono detta, non devo essere così perché creare una brutta atmosfera sul set non va bene. Invece ci sono registi che amano sottolineare il loro ruolo ed è come se dicessero qui il potere ce l’ho io, qui si fa come dico io. Questo ho cercato assolutamente di evitarlo".

Com’è stato dirigere sua figlia Caterina?

"È stato abbastanza naturale perché quello sguardo che ha mia figlia nei miei confronti, fatto d’amore ma anche di tante altre cose, di critiche, di sapere chi sono io, non avrei potuto trovarlo negli occhi di nessun’altra attrice. Non so se a lei questa esperienza sia piaciuta, ma per me ha dato un grandissimo valore in più a questo film".

Il corso ha funzionato? Ora prende l’aereo?

"In qualche modo è servito. Subito dopo quegli incontri, ho preso un aereo. Ora avrei forse bisogno di un ripassino. Di un richiamo, come per il vaccino".

