Marge Simpson muore davvero nel finale della 36ma stagione? Cosa sappiamo

Roma, 26 giugno 2025 – Possibile che 36ma stagione dei Simpson sia l’ultima per Marge? Procediamo con ordine. Nell’ultimo episodio stagionale dal titolo ‘Estranger Things’ andato in onda recentemente negli Stati Uniti, la celebre serie animata compie un salto temporale audace: 35 anni nel futuro. In questo scenario, viene rivelato che Marge Simpson è morta prima del marito Homer. L’episodio si concentra sulle reazioni adulte di Lisa e Bart, alle prese con il lutto e la memoria della madre, mentre Marge appare brevemente dal paradiso, osservando i suoi cari dall’alto. Una scena strappalacrime che però vola subito verso il surreale, nel perfetto stile della famiglia più famosa d’America quando Marge incontra in Paradiso il suo idolo da ragazzina, Ringo Starr, e lo bacia. Nessuna spiegazione sulle cause della morte: il focus resta sul legame familiare. Tuttavia la linea narrativa è ambientata in un possibile futuro, non nella continuità quotidiana della serie. Insomma, si tratta di una deviazione, non una svolta definitiva. Questo significa che, a meno di clamorosi colpi di scena, nel primo episodio della 37ma stagione rivedremo la sua folta, verticalissima, chioma blu

Una scelta che divide i fan

La morte di Marge, sebbene ambientata nel futuro e quindi esterna alla linea temporale principale della serie, ha scatenato reazioni forti da parte dei fan sui social, in particolare su X: “Mi avete appena rovinato la giornata” ha scritto un utente, aggiungendo poi: “Guarderò solo le prime 35 stagioni, così Marge vivrà per sempre”. Qualcuno ha persino ironizzato: “Perché non poteva essere Patty o Selma?”, mentre altri hanno paragonato la scelta narrativa a Family Guy, dove anni fa era stato ucciso il cane Brian: "Hanno preso esempio da I Griffin", ha commentato un fan. Non sono mancati però i commenti più critici verso la serie stessa. “La morte di Marge? La verità è che The Simpsons non è più rilevante dagli anni ’90” ha scritto un altro utente. E ancora: “Tutti abbiamo guardato la serie negli anni ’90. Oggi nessuno ci fa più caso. Tutti gli episodi memorabili vengono da quel decennio”.

I Simpson corrono verso i quarant’anni

Nonostante il dibattito acceso, The Simpsons continua il suo percorso da record: la serie si avvicina al 40° anniversario e ha già ricevuto l’ordine per nuove stagioni. Tuttavia, come ha rivelato lo sceneggiatore e produttore Matt Selman, i prossimi episodi saranno meno numerosi: “Prima ne facevamo 22 all’anno. Ora ne faremo 17 e, per quanto riguarda gli States, 15 andranno in onda su Fox e 2 saranno esclusive Disney+.