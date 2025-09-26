Mare, natura e libertà. Vacanze senza fine

Di generazione in generazione. Settant’anni fa, in una lingua di sabbia e pini affacciata sull’Adriatico, prendeva vita la visione di un turismo libero, inclusivo e immerso nella natura. Era il 1955 quando nacque Union Lido – il primo campeggio a 5 stelle in Italia, pioniere dell’open air – che ha fatto la storia di Cavallino-Treporti e dell’ospitalità italiana.

Un luogo reso speciale anche dal legame con il territorio. Cavallino-Treporti è una terra di acqua e luce, sospesa tra mare e laguna. Da Union LIdo si possono intraprendere percorsi ciclabili che attraversano le valli da pesca, i canali, i casoni, arrivando fino a Punta Sabbioni da dove , in pochi minuti di vaporetto, si apre la magia di Venezia. Il valore aggiunto è esplorare lentamente. Fermarsi in una delle osterie locali, assaggiare le moeche, percorrere la Via del Tramonto che costeggia la laguna al calar del sole. O programmare un’escursione a Lio Piccolo, un piccolo borgo incantato immerso tra canali, barene e silenzi sospesi. Meta ideale per chi cerca natura, ciclabili panoramiche e tramonti mozzafiato, conserva il fascino autentico della laguna più autentica e incontaminata.

A settant’anni da quella prima estate, Union Lido è un piccolo mondo dove si incontrano passato, presente e futuro del turismo balneare di respiro europeo. Camminando lungo i suoi viali alberati, tra le mobile home perfettamente integrate nel paesaggio e le piazzole curate al dettaglio, si respira ancora lo spirito di quella prima vacanza: la voglia di libertà, di spazi aperti, di una nuova idea di benessere tra le bellezza della laguna veneta.

L’itinerario della memoria si intreccia con quello del benessere e della scoperta. Si parte dalla lunga spiaggia dorata, 1.200 metri di sabbia finissima che affaccia su un mare premiato ogni anno con la Bandiera Blu. Proseguendo verso l’interno si incontrano le piscine del Marino Wellness Club, dell’Aqua Park Laguna e del W10, veri e propri paradisi per chi cerca relax o divertimento. Tra i vialetti silenziosi che costeggiano il parco naturale o portano alla zona Glamping si coglie l’anima di Union Lido: un equilibrio tra natura e comfort che ha fatto scuola in tutta Europa. Union Lido è anche sostenibilità, innovazione e cultura. I festeggiamenti per i suoi 70 anni non sono solo celebrazioni, ma tappe di un percorso che guarda avanti: eventi a tema, mostre fotografiche, attività per grandi e piccoli che raccontano una storia fatta di persone, impegno e sogni realizzati.