Da ‘Origami all’alba’ di Mare Fuori a ‘Cicatrice’: ecco il nuovo brano di CLARA

Roma, 26 aprile 2023 – Aspettando ‘Mare Fuori’ al Concertone del 1 Maggio, Cardiotrap presenta il nuovo brano di Crazy J. Esce il 28 aprile ‘Cicatrice’, il nuovo singolo di CLARA (vero nome Clara Soccini), che in ‘Mare Fuori’ interpreta Giulia detta Crazy J, una giovane trapper milanese dal passato burrascoso e con un odio profondo nei confronti dei genitori (la mamma è interpretata da Chiara Iezzi del duo Paola e Chiara). Crazy J, new entry della terza stagione della serie tv Rai, arriva all’Ipm perché arrestata per omicidio stradale, avvenuto sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. In carcere ruba il brano ‘Origami all'alba’ di Gianni detto Cardiotrap (l’attore Domenico Cuomo) e Filippo Ferrari (interpretato da Nicolas Maupas) facendolo passare come suo, per poi mostrare goduria e divertimento nel vedere il suo rivale infuriato per l'azione meschina da lei commessa.

Se nella finzione, quindi, Crazy J e Cardiotrap sono rivali, nella vita vera sono amici tanto da incrociare ancora le loro strade artistiche: per annunciare l’uscita del brano ‘Cicatrice’, infatti, sui social è stato lanciato un teaser che vede la speciale partecipazione proprio di Cuomo. Inoltre, se nella serie Crazy J ruba il pezzo ‘Origami all’alba’ a Cardiotrap, nella realtà il brano è di CLARA. Ed è proprio con quella canzone che si è fatta conoscere al grande pubblico, grazie anche alla presentazione in anteprima nella terza stagione di ‘Mare Fuori’. La canzone, certificata disco di platino e debuttata al quinto posto su Spotify Italia e quarta nella classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti, a distanza di due mesi della release continua a essere stabile in Top 10 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia, con oltre 25 milioni di stream.

Il nuovo brano ‘Cicatrice’, prodotta da Jvli, racconta le fragilità che ciascuno vive quando qualcuno a cui si vuole bene si allontana, lasciando solo fotografie, ricordi, cicatrici che tengono svegli la notte.

Mare Fuori al ‘Concertone’ del 1 Maggio Per i fan di ‘Mare Fuori’, al Concertone del 1 Maggio a Roma, ci sarà anche Matteo Paolillo, che nella serie è Edoardo, membro di spicco del clan dei Ricci. Paolillo oltre a recitare (tornerà anche nella quarta stagione della serie), canta anche la sigla-tormentone “‘O Mar fori” insieme a Raiz, voce storica degli Almamegretta, che all’interno della fiction veste i panni di Don Salvatore Ricci, uno dei boss più potenti della città. Paolillo ha da poco lanciato il nuovo singolo ‘Liberatemi’ e il prossimo 19 maggio uscirà il suo primo album ‘Come te’. Un disco che l'amatissimo attore e cantante porterà in tour il prossimo inverno: il 29 novembre è atteso all’Alcatraz di Milano, il 16 dicembre all’Atlantico di Roma, il 21 alla Casa della Musica di Napoli. “Liberatemi rappresenta il senso di oppressione del tempo, una gabbia senza scampo. Solo l'amore ci dà l'illusione di poter eludere le lancette” le parole dell’artista classe 1995 che dal palco del 1 Maggio presenterà alcune preview del nuovo album.