Mare Fuori 5: anticipazioni e novità

L’attesa è finita: la quinta stagione di ‘Mare Fuori’ è arrivata. La serie di successo ambientata nell’IPM di Napoli, ideata da Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu, torna su Raidue e RaiPlay con vecchie conoscenze e nuovi protagonisti. Tante sono le questioni lasciate in sospeso alla fine della quarta stagione e molto probabilmente i nodi si scioglieranno nelle nuove puntate. Moltissimi saranno, però, anche i colpi di scena e i cambi di registro in questa nuova stagione. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere su ‘Mare Fuori’ per prepararsi al meglio alla visione.

Dove eravamo rimasti

Alla fine della stagione numero quattro avevamo visto Rosa Ricci (Maria Esposito) lasciare sull’altare Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e scappare via. Il giovane, entrato in un programma di protezione, si è allontanato da Napoli e ora vive con sua figlia Futura, in una località non meglio identificata. Al mancato matrimonio dei due ha partecipato anche la madre di Rosa, interpretata da Antonia Truppo. La donna non è morta come la ragazza pensa, ma è stata rinchiusa per anni in un ospedale psichiatrico e poi salvata da Ciro Ricci (Giacomo Giorgio).

L’ultima puntata ha anche mostrato Edoardo Conte (Matteo Paolillo) mentre viene colpito alla testa. Il ragazzo, in accordo con Carmela (Giovanna Sannino), stava cercando i soldi dei Ricci nella cappella funebre della famiglia ma qualcuno è arrivato prima di lui.

Tra le vicende ancora da chiarire ci sono anche quella di Silvia (Clotilde Esposito), ingiustamente accusata di omicidio, e Mimmo (Alessandro Orrei), ancora ricattato da Donna Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti).

Cosa aspettarci dalla quinta stagione

Nella quinta stagione, com’è stato già precedentemente annunciato, si scoprirà che Edoardo non ce l’ha fatta. Il colpevole del suo omicidio, però, deve ancora essere trovato. Nel momento in cui il ragazzo stava tentando di rubare i soldi ai Ricci, nel cimitero c’erano infatti Rosa, ‘Micciarella’ (Giuseppe Pirozzi) e ‘Cucciolo’ (Francesco Panarella). Chi dei tre lo ha trovato e colpito? O forse nella cappella dei Ricci si nascondeva anche qualcun altro?

La morte di Edoardo porterà cambiamenti nell’IPM, dove il giovane era quasi un capo, ma anche all’esterno. Sua moglie Carmela ora è da sola e dovrà cercare nuove alleanze per andare avanti. Non solo: si troverà anche ad affrontare la gravidanza dell’amante di Edoardo, Teresa (Ludovica Coscione), che aspetta un figlio da lui.

Silvia, nel frattempo, cercherà di rintracciare Angelo, il ragazzo con cui ha trascorso una notte di passione e che potrebbe fornirle un alibi per la notte in cui è stato commesso l’omicidio di cui è accusata ingiustamente.

Dobermann (Salahudin Tijani Imrana) si dovrà abituare all’uscita di scena di Kubra (Kyshan Wilson) e CardioTrap (Domenico Cuomo) rafforzerà, invece, il suo rapporto con Alina (Yveva Sai).

Nell’istituto penitenziario per minori arriveranno anche nuovi detenuti: Samuele (Francesco Alessandro Luciani), Federico (Francesco Di Tullio) e Simone (Alfonso Capuozzo) tra i ragazzi e Marta (Rebecca Mogavero) e Sonia (Elisa Tonelli) tra le ragazze. Le loro storie, ancora sconosciute, porteranno scompiglio e novità nello show.

Anche la nuova direttrice Sofia (Lucrezia Guidone) sarà centrale in questa stagione e dovrà fare i conti con il suo passato.

L’evento-lancio su TikTok

Per lanciare la quinta stagione della fortunata e attesissima serie, la produzione ha pensato a un evento speciale. Il primo episodio di ‘Mare Fuori 5’ sarà infatti interamente trasmesso sul canale TikTok ufficiale della serie, oggi 12 marzo alle 18. In diretta sul canale ci sarà anche l’intero cast pronto a commentare insieme ai fan.

Un piccolo spoiler della prima puntata

Qualcosa di ciò che vedremo nella prima puntata di ‘Mare Fuori 5’ è già stato pubblicato sui social ufficiali della fiction.

Nella prima scena si vede, infatti, Rosa Ricci ancora in abito da sposa gettarsi nelle acque del mare e rivolgersi direttamente a Carmine Di Salvo con uno scritto: “Lo so che è controcorrente scriverti però voglio che tu sappia che sei l’unica persona che è riuscita a vedere la luce in me. Tu sei puro, sei luce ed esplodi come un vulcano ogni volta che ami”.

Il messaggio continua: “Tu per salvarti ti sei aggrappato alla cosa più bella che esiste: all’amore. E invece io, io non sono quella rosa bianca pura e limpida che pensavi tu; io sono rossa e nera, sono passione e vendetta. Tu mi hai insegnato che l’amore salva, ed io ti ho salvato dall’unica cosa che poteva ucciderti: da me”.

È con queste parole che Rosa spiega la sua decisione e, forse, chiude il cerchio del rapporto con Carmine.

Il cast: tra conferme e novità

Come già annunciato faranno ancora parte del cast di ‘Mare Fuori 5’ Maria Esposito, Giovanna Sannino, Clotilde Esposito, Ludovica Coscione, Yveva Sai, Alessandro Orrei, Giuseppe Pirozzi, Francesco Panarella, Salahudin Tijani Imrana, Domenico Cuomo e anche gli adulti Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Vincenzo Ferrara e Antonio De Matteo.

Tra le new entry ci sono Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Francesco Alessadnro Luciani, Francesco Di Tullio e Alfonso Capuozzo.

Quando e dove vedere ‘Mare Fuori 5’

La quinta stagione di ‘Mare Fuori 5’ è composta da dodici episodi. I primi sei episodi sono già disponibili su RaiPlay, mentre i restanti sei saranno on demand a partire da mercoledì 26 marzo.

Sempre da mercoledì 26 marzo le puntate di ‘Mare Fuori 5’ saranno trasmesse su Rai 2 in prima serata per 6 mercoledì consecutivi, fino al 30 aprile.