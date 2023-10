Mare Fuori 4, anticipazioni. Il rapporto tra Edoardo e Carmela

Roma, 28 ottobre 2023 – Mare Fuori 4, ci siamo. Sale l’attesa per l’anteprima dei primi due episodi della quarta stagione della fortunata serie Rai e si iniziano a scoprire anche le trame e sotto trame dei nuovi episodi. Come ormai noto, nel corso della ventunesima edizione di Alice nella città e diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma ci saranno due proiezioni imperdibili per i fan di Mare Fuori: sabato 28 ottobre, penultimo giorno della manifestazione romana, il primo nuovo episodio sarà proiettato alle 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, mentre il secondo alle 21.30 presso l’Auditorium Conciliazione.

Un’occasione da non perdere per capire come si risolverà il ‘cliffhanger’ con il quale si era conclusa la terza stagione: chi è stato colpito nello scontro tra Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e Don Salvatore? Per i fortunati in sala a Roma manca davvero poco, tutti gli altri dovranno attendere febbraio 2024 quando la serie Rai dei record arriverà in tv e in streaming (Raidue e Raiplay).

La quarta e attesissima stagione sarà quella delle scelte. “I ragazzi sono cresciuti, maturati e si troveranno a prendere delle decisioni definitive. Una seconda possibilità gli è stata già concessa ma questa volta sarà diverso” le parole di Cristiana Farina, ideatrice della serie che narra le storie dei detenuti e del personale dell'immaginario Ipm (istituto penitenziario minorile) di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

A chi ancora spera nel ‘miracolo’ di rivedere Ciro Ricci (interpretato dall’attore Giacomo Giorgio), in carne e ossa, l’ideatrice e sceneggiatrice dice: “Non ci saranno ritorni se non sotto forma di flashback”.

Nelle nuove puntate, poi, oltre alla crescita e formazione dei ragazzi ci sarà un altro tema importante. “La solitudine sarà una delle chiavi principali di questa stagione, sempre inondata dall’amore, che è stato il tema che ha fatto innamorare i fan” dichiara Giovanna Sannino, conosciuta come Carmela Valestra, moglie forte e determinata di Edoardo Conte (interpretato nella serie da Matteo Paolillo). Durante un’intervista al programma radio ‘Tuchesando’, l’attrice descrive così il suo personaggio e quello di Paolillo: “Edoardo è un ragazzino, è immaturo, non valuta le conseguenze ed è tanto istintivo. Non pensa alle conseguenze delle sue azioni altrimenti non farebbe quello che ha fatto in tre stagioni. Carmela è considerata la bambolina tenuta a casa, il porto sicuro. C’è stato un accanimento sulle sfortune di questa donna, che l’hanno resa molto forte”.

Sempre a ‘Turchesando’ l’attore Gaetano Migliaccio, che in Mare Fuori’ è Salvo, cugino di Edoardo ucciso per aver rubato un orologio, svela alcune anticipazioni della quarta stagione. “A differenza di altri personaggi, come quello di Ciro, il mio è stato ucciso per un orologio e non tornerà più nella serie. Questo capitolo si è chiuso ed è bello dare spazio ad altri personaggi” dice l’attore. E aggiunge: “Di Salvo mi è piaciuta la semplicità con cui è stata raccontata una morte, ancora accadono queste cose a Napoli ed è giusto raccontarle. È chiaro che da attore avrei voluto raccontare di più, però come storia è giusto sia andata così”.