Mare e fiori, onde e petali: tutta la poesia della femminilità

Due visioni, un unico filone: la bellezza che diventa linguaggio. Vivetta e Agnona raccontano la nuova stagione come un dialogo poetico tra mare e fiori, due elementi eterni che si trasformano in stile, materia e immaginazione. Da una parte Vivetta, che porta in passerella il nuovo respiro ipnotico delle onde, il richiamo di sirene e creature fantastiche. Le silhouettes scorrono come correnti, i tessuti brillano come conchiglie sotto il sole, ogni abito è un frammento di sogno marino, fragile e potente insieme. È una collezione che inaugura un’era di rinascita per il brand: più consapevole, matura, capace di fondere ironia e savoir-faire sartoriale in un racconto fiabesco.

Dall’altra Agnona, che sceglie il linguaggio della fioritura per la Primavera Estate 2026. “Blooming” è un invito a fiorire prima dentro, poi fuori: un percorso di rigenerazione che attraversa le icone del marchio, dal capospalla al double, trasformandole in tele delicate per stampe e ricami floreali. Le peonie corallo illuminano il bianco, i tessuti si fanno giardino segreto di texture, mentre il daywear sofisticato si apre al respiro leggero della natura. Ogni capo è una promessa di rinascita, un inno alla bellezza che sboccia e si rinnova come stagione interiore.

Mare e fiori, onde e petali: Vivetta e Agnona disegnano traiettorie diverse ma parallele, unite da una visione che supera il semplice vestire. La moda diventa rito, poesia, invito a lasciarsi trasformare. Nel blu profondo come tra le distese di lavanda, l’estetica si fa esperienza, e la bellezza diventa orizzonte condiviso. Così, mare e fiori diventano due percorsi paralleli di una stessa estetica: la bellezza come forza trasformativa. Vivetta la cerca nelle profondità acquatiche, dove l’immaginazione si fa onde e mistero; Agnona nei giardini interiori, dove ogni petalo è promessa di rinascita. Per una femminilità che si afferma attraverso la grazia e la forza, il sogno e la realtà, la fragilità e il potere.