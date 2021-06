Roma, 16 giugno 2021 - Marco Mengoni torna con "Ma Stasera", primo singolo a due anni dal suo ultimo progetto discografico "Atlantico", e annuncia (con una pedalata fino a San Siro) i suoi primi concerti live negli stadi per l'estate 2022. Il cantante di Ronciglione (Viterbo), in carriera pluripremiato in Italia e a livello internazionale, fin dagli esordi in X-Factor 3, nell'ultimo lavoro riscopre le sonorità disco-funk e dell'elettronica degli anni '80, rielaborate per renderle contemporanee.

Il testo del brano "Ma Stasera" (Epic Records Italy / Sony Music Italy) è scritto da Mengoni stesso con Davide Petrella, e prodotto dal dj e producer Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine (multiplatino per la Hit "Hypnotized").

La canzone è la fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, ma è anche di più, è un invito a concentrarsi sull'attimo che sta per arrivare, un invito a dare il giusto peso e valore ad ogni momento di questa socialità che sta tornando. Per riflettere sulla ripartenza, dopo un periodo complicato, e proprio "questa sera" ci offre un futuro nuovo.

L'uscita del singolo sarà accompagnata il 21 giugno da un video girato in Sardegna, nella suggestiva isola La Maddalena, con la regia di Roberto Ortu. Marco Mengoni ha quindi annuncianto anche la sua prima volta negli stadi, estate 2022: il 19 giugno 2022 a San Siro a Milano e il 22 giugno 2022 all'Olimpico di Roma. Il tour, organizzato e prodotto da Live Nation, mette in vendita i biglietti in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno. La vendita al pubblico a partire da venerdì 18 giugno alle ore 11.

Per chi se lo stesse chiedendo, confermo che i posti migliori sia a San Siro che all'Olimpico sono quelli DENTRO lo stadio! eheh

Basta esserci, o no? #MarcoNegliStadi — Marco Mengoni (@mengonimarco) June 16, 2021