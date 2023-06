Marco Mengoni si commuove quando il pubblico gli canta ‘O surdato ‘nnammurato’ allo stadio

Marco Mengoni si è commosso. Non è una novità, era successo anche durante l'ultimo Festival di Sanremo in sala stampa. Perché il cantante di Ronciglione è sensibile e non ha mai nascosto di esserlo. Le lacrime, d'altro canto, non sono sintomo di debolezza. Anzi. Semmai di un'anima che sa farsi toccare e sa quando vibrare. 'L'anima vola' canta Elisa. E quella di Marco Mengoni vola sempre molto in alto.

Durante la tappa a Salerno del tour Marco negli Stadi 2023, il cantante ha vissuto l'ennesimo bagno di folla ed è stato travolto dall'affetto delle decine di migliaia di fan accorsi proprio per partecipare al suo tour da tutto esaurito.

Marco Mengoni si commuove durante il concerto di Salerno

Mengoni ha cantato molti dei suoi successi degli ultimi anni, molti dei brani che lo hanno reso una delle maggiori popstar italiane degli ultimi decenni. E poi si è sciolto in un pianto di gioia e di riconoscenza.

Il pubblico ha intonato "O surdato 'nammurato" e il cantante si è lasciato andare a un momento di commozione. D'altro canto, avere un intero stadio al proprio cospetto che canta un brano della tradizione popolare e lo dedica proprio a te deve essere una sensazione indescrivibile. Così come è stato ulteriormente indescrivibile l'affetto del pubblico allo stadio Arechi di Salerno dopo questo momento di grande emozione.