Milano, 1 febbraio 2020 - Sogno di una notte di fine estate. Il 20 settembre, due giorni dopo il suo 56° compleanno, Marco Masini mette il cuore sotto la luna dell’Arena di Verona per festeggiare trent’anni di palcoscenico. E il regalo sognato è quello di un duetto con la madre. "Magari non un brano mio, ma in Vacanze romane dei Matia Bazar, l’ultimo ricordo che ho di lei, scomparsa nell’84".

“Vacanze romane” Marco la canterà comunque giovedì prossimo a Sanremo, nella serata dedicata ai 70 anni del Festival, con Arisa ("canta da Dio e non ha mai nascosto le sue fragilità"). E proprio in quei giorni pubblicherà Masini+1, vera e propria autobiografia discografica con 4 inediti e 16 duetti, uno stuolo di amici in bilico tra la “A” di Ambra e la “U” di Umberto Tozzi, senza tralasciare Ramazzotti, Sangiorgi, Meta, Carboni, Renga, Modà, Nek, D’Alessio, Jovanotti, Annalisa, Atzei, Giusy Ferreri, Moro. Tutti, tranne Eros e Jova, hanno già assicurato il proprio intervento alla serata d’onore in Arena. Evento preceduto a primavera da un tour nei teatri al via il 16 aprile dagli Arcimboldi di Milano. Tutto dopo Sanremo, dove torna in gara per la nona volta con Il confronto.

Per il Festival bella vigilia incandescente...

"Sanremo è così. Nella polemica di questi giorni mi ci sono ritrovato anch’io per i testi ‘forti’ di alcuni vecchi pezzi che, però, non considero degli sbagli. Ogni canzone è figlia del suo tempo ed è inutile tirar fuori certe polemiche dopo anni. Se no cosa dovremmo fare, criticare pure Totò per Malafemmena? Togliere i premi a Cocciante per Bella senz’anima? Non credo ci sia da indignarsi più di tanto per brani che tutti hanno cantato per anni..."

L’hanno accusata di sessismo per un verso particolarmente crudo di “Bella stronza”: ha mai pensato negli anni di alleggerirlo?

"No, perché quella raccontata nella canzone non è violenza, ma sesso fatto con rabbia. Cambiare il testo di un pezzo significa rinnegarlo e farlo diventerebbe un’offesa a Giancarlo Bigazzi, a Beppe Dati e a tutti quelli che lavorarono con me a quel disco. Oggi di Bella stronza rivedrei solo il video: troppo didascalico".

Del caso-Junior Cally che idea s’è fatto?

"Non parlo delle canzoni degli altri. Penso, però, che la responsabilità di quel che diciamo sia innanzitutto verso noi stessi. Anche se con connotazioni accese - come nel caso di Bella stronza o Vaffanculo - credo di aver sempre scritto delle canzoni pop: la violenza vera, forse, è stata in certe cose che sono state dette e scritte… su di me e su altri, a cominciare da una signora della musica italiana, Mimì, che rimane sempre nei miei pensieri".

Nel mondo d’oggi c’è ancora bisogno dei “vaffa”?

"Come no, forse anche più di un tempo. Ma la cosa non farebbe altro che surriscaldare quegli animi che invece, al momento, penso sia il caso di raffreddare".

Fra le tante amicizie, qual è stata la prima?

"Quella con Eros. Mi è sempre rimasto vicino, anche nei momenti difficili, esponendosi personalmente in mia difesa".