Il ritorno di Columbro in tv: amarcord con Lorella Cuccarini. Malattia e polemiche sono alle spalle

Roma, 23 ottobre 2025 – Tra sorrisi, ricordi e commozione, Lorella Cuccarini e Marco Columbro si sono ritrovati sul palco di ‘This Is Me’ per una reunion che ha il sapore della memoria televisiva. Oltre alla celebrazione dei 40 anni di carriera della showgirl, la puntata ha offerto anche l’occasione per ripercorrere la parabola di uno dei conduttori più amati degli anni ’90, segnato da successi, una lunga malattia e qualche polemica che lo ha tenuto lontano dai riflettori.

Un legame nato sul palco

Negli anni ’90 erano la coppia d’oro della tv italiana: Marco Columbro e Lorella Cuccarini, protagonisti di programmi cult come Buona Domenica e Paperissima, simbolo di un intrattenimento elegante e familiare. La loro intesa, costruita tra dirette, risate e balletti, conquistò milioni di telespettatori. Ritrovarli oggi insieme, sul palco di “This Is Me”, ha riportato indietro nel tempo il pubblico e la stessa Cuccarini, che ha salutato il collega con emozione sincera: “Con Marco ho condiviso alcuni dei momenti più belli della mia carriera”.

La parabola di Columbro: successo, malattia e silenzio televisivo

Dopo un decennio di trionfi televisivi, nel 2001 Columbro fu colpito da un aneurisma cerebrale che lo tenne in coma per diversi giorni. Da allora la sua carriera subì una brusca interruzione: “Per la tv ero morto”, dichiarò anni dopo, lamentando un progressivo isolamento dal piccolo schermo. Negli anni seguenti si è dedicato al teatro, alla spiritualità e a progetti di ospitalità sostenibile in Toscana, scegliendo una vita più riservata. Non sono mancati momenti controversi, come la polemica con Barbara D’Urso, nata nel 2019 durante un’ospitata a Live. In quell’occasione Columbro criticò apertamente il tono sensazionalistico di certa televisione, accusando il programma di spettacolarizzare la sofferenza e di aver “smarrito empatia e autenticità”. Lo scambio acceso tra i due proseguì poi sui social, diventando per giorni oggetto di dibattito pubblico e simbolo di due modi opposti di intendere il ruolo del conduttore.

Una reunion simbolica e piena di gratitudine

La presenza di Columbro nella serata dedicata a Lorella Cuccarini è stata più che una comparsa: un gesto di riconciliazione con la tv e un grande regalo per il suo pubblico. Tra applausi e ricordi, il conduttore toscano ha ringraziato Lorella “per non aver mai dimenticato gli anni condivisi” e ha ricordato “la magia di un tempo in cui la televisione univa davvero le famiglie”. Il momento ha avuto il sapore di una chiusura del cerchio, tra nostalgia e rinnovata consapevolezza. Per il pubblico, la loro reunion è stata molto più che un tuffo nel passato: un abbraccio tra due professionisti che, con stili diversi, hanno segnato un’epoca e continuano a rappresentare un pezzo importante della storia della televisione italiana.