Marco Carta ricoverato in ospedale: cosa è successo

Milano, 4 agosto 2025 - Marco Carta è stato ricoverato in ospedale. Cosa è successo? A spiegarlo, pur mantenendo il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, è lo staff del cantautore sardo.

Che ieri ha pubblicato questo laconico messaggio sui canali social dell’artista a corredo dell’immagine di Marco Carta con il braccialetto del ricovero ospedaliero: “Con estremo rammarico, Marco e tutto il suo staff sono costretti a comunicare l’annullamento del concerto a Porto Torres è stato annullato per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage. Seguiranno, nelle prossime ore, aggiornamenti in merito. Nel mentre, porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione”. Lo staff di Marco Carta ha parlato poi di “problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell’ospedale di San Donato Milanese. Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza”.

Oggi ecco un nuovo, incoraggiante, aggiornamento: “Con estrema serenità vi comunichiamo che Marco sarà dimesso nelle prossime ore e il suo stato di salute è sotto controllo. Tutte le prossime date del ‘Solo Fantasia Tour’ sono confermate. In merito a quella del 3 agosto a Porto Torres, seguiranno aggiornamenti in merito a un’eventuale possibilità di recupero. Resterete costantemente aggiornati con la massima cura. Marco vi ringrazia per il vostro affetto, la vostra vicinanza e la vostra comprensione”.