Marco Bellocchio: “Ho firmato l’appello per Gaza. Ovvio per un cristiano”

Venezia, 31 agosto 2025 – “Ho firmato l’appello, e mi sembra perfettamente logico”, dice Marco Bellocchio, grande maestro del cinema italiano, che raggiungiamo al telefono poco prima della sua partenza per Venezia. “Non foss’altro che per un basilare precetto cristiano, per quel quinto comandamento che imparavamo da bambini: ‘non uccidere’. È un orrore quello che sta avvenendo a Gaza, e mi sembra sia indiscutibile, ovvio, persino banale dirlo. Resta aperta la domanda che tutto questo implica: che fare? Rispetto a questa domanda, mi sembra che l’umanità non abbia ancora trovato una risposta. Che fare? Questo è ciò che dobbiamo scoprire”.

Il regista Marco Bellocchio

Marco Bellocchio è in arrivo al Lido, dove presenterà in anteprima mondiale fuori concorso la sua serie Portobello, sul clamoroso errore giudiziario che travolse la vita di Enzo Tortora – interpretato qui da Fabrizio Gifuni.

Sulla manifestazione per Gaza che si è tenuta ieri al Lido Bellocchio è molto chiaro: “Certo che la trovo giusta, l’ho già detto. Sono invece più critico, più perplesso, diciamo pure contrario all’appello a escludere due attori dalla manifestazione. Non sono abbastanza informato sulla questione, non so bene i termini della questione. Ma sono per l’inclusione, non per l’esclusione; per la tolleranza, non per l’intolleranza. Non mi sembra corretto escludere due attori”.

Oltre agli attori, registi e artisti figurativi che erano fisicamente presenti alla manifestazione pro Gaza organizzata da Venice4Palestine, da Michele Riondino a Tecla Insolia, da Zerocalcare a Damiano D’Innocenzo, alla conduttrice della cerimonia di apertura Emanuela Fanelli, c’era dunque chi era presente idealmente. Presente sì, ma con riserva. Critici verso la richiesta di ostracismo contro Gadot e Butler.

È la stessa posizione che hanno manifestato, nei giorni scorsi, Carlo Verdone e Ferzan Ozpetek. I due registi si sono dissociati dall’appello alla censura per i due attori, pur ribadendo la condanna per quanto sta accadendo a Gaza. La lettera aperta che loro hanno firmato, hanno chiarito, non conteneva la richiesta di annullamento dell’invito per i due attori, l’israeliana Gal Gadot e lo scozzese Gerard Butler, parte del cast del film In the Hand of Dante di Julian Schnabel.