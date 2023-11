Marche da vivere. Un autunno a tutto gusto nei borghi più affascinanti

A due passi da Senigallia in provincia di Ancona, tanti borghi arroccati sulle colline regalano scorci stupendi e profumi invitanti. Un’occasione per un piccolo tour tra la storia, le tradizioni e l’enogastronomia è sicuramente la ’Festa della Cicerchia’ dal 24 al 26 novembre a Serra de’ Conti. L’iniziativa si svolge all’interno delle mura medievali, caratterizzate da dieci torrioni e da una monumentale porta fortificata, e si snoda lungo tutte le vie, i vicoli e le piazze del paese, illuminate per l’occasione da ceri e foconi. Info su www.cicerchiadiserradeconti.it

Una curiosità da visitare in questo piccolo centro è sicuramente il ’Museo della Arti Monastiche’. L’esposizione si articola in sale tematiche che ricostruiscono l’ambiente della farmacia, della dispensa e delle attività artigianali come la filatura, il ricamo, la ceramoplastica e la tintura. Degna di nota è anche la Sala consiliare, affrescata da Bruno Bruni, artista contemporaneo noto come Bruno d’Arcevia.

A pochi chilometri, Ostra Vetere svetta da lontano con l’alto campanile neogotico della chiesa di Santa Maria della Piazza, nel cui interno sono di grande interesse un prezioso paliotto settecentesco in scagliola raffigurante l’annunciazione della Vergine Maria ed una ’Madonna con bambino, San Giovanni Battista e Sant’Antonio Abate’ attribuita a Claudio Ridolfi. Sempre nei dintorni Castelleone di Suasa con il Parco archeologico della città romana di Suasa dove passeggiare tra duemila anni di storia, tra le Domus, l’Anfiteatro e il Foro.

La visita potrà continuare al ’Museo civico archeologico’ nel cuore del centro storico, all’interno del palazzo che fu dimora di Livia della Rovere, ultima duchessa d’Urbino, prima di fare rotta verso Corinaldo. Qui si trovano i luoghi di Santa Maria Goretti e il Pozzo della Polenta oltre i 5 percorsi ciclopedonali che attraversano il centro e le campagne circostanti (App Corinado iTour).

Terminato il giro si torna sulla costa per godersi il tramonto sulla Rotonda di Senigallia. Tempo permettendo, noleggiando una bici si potrà pedalare sul lungomare, visitare la Rocca Roveresca, la Chiesa della Croce con i capolavori del Barocci, l’area archeologica La Fenice, per poi passeggiare sotto i Portici Ercolani e del Foro Annonario. Assolutamente da assaggiare il tipico Brodetto alla senigalliese ammirando la Spiaggia di Velluto così soprannominata per la sabbia finissima. Senigallia è nota alle cronache anche come Capitale del gusto per la presenza dei migliori ristoranti d’alta cucina in Italia, grazie al lavoro sempre in connessione con il territorio di chef stellati come Mauro Uliassi e Moreno Cedroni.