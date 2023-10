Marche da bere. Vigne, cantine e itinerari Doc. Nel calice il meglio del territorio

di Egidio Scala

Conosciute nel mondo come la regione della buon cibo, le Marche vantano anche circa 5mila cantine che, inserite in un itinerario turistico tra gli antichi borghi che punteggiano la costa e le colline, sono una piacevole tappa oppure possono diventare veri e propri tour di degustazione. La produzione di vino infatti è diffusa in tutta la regione con ben 15 etichette Doc, 5 Docg e 1 Igt.

Tre le zone di coltivazione principali, alle quali se ne aggiungono altre, meno estese ma non meno importanti dal punto di vista produttivo. Il Verdicchio, sicuramente l’uva più celebre delle Marche è la protagonista assoluta delle zone dei Castelli di Jesi e di Matelica. La Doc del Verdicchio dei Castelli di Jesi prevede la definizione della zona classica, cioè quella più tipica e tradizionale, mentre la tipologia Riserva, insieme al Verdicchio di Matelica, si fregia della Docg. Il Verdicchio, spesso nella tradizionale bottiglia ad anfora, è un’uva estremamente versatile e oltre alla produzione di vini secchi, è utilizzata anche per vini passiti e spumanti.

Vino rosso nelle Marche, significa soprattutto Montepulciano e Sangiovese. Il Rosso Conero nel 2004 ha ottenuto la Docg nella versione riserva. La zona del Rosso Conero è quella del Monte Conero nella provincia di Ancona: l’influsso delle brezze marine, assieme alla composizione calcarea del suolo consentono di ottenere un vino rosso unico nel suo genere. Il Rosso Piceno viene invece prodotto più a sud in una zona piuttosto vasta e coinvolge le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata fino ai confini della provincia di Pesaro. Il Montepulciano è presente per almeno l’85% in entrambi i vini.

Terza coltivazione la Vernaccia nera di Serrapetrona (Macerata) con una superficie totale dei vigneti di appena 45 ettari. Anche se di recente riscoperta, è stata la prima nelle Marche a ottenere il riconoscimento della Denominazione d’Origine Controllata e Garantita (Docg). La spumantizzazione della Vernaccia di Serrapetrona con il metodo Charmat dona al vino la caratteristica spuma rosa e i suoi aromi inconfondibili.

A queste produzioni si affiancano la Lacrima di Morro d’Alba (Ancona), un vino rosso prodotto con un vitigno aromatico che dona ai vini un profumo inconfondibile; i Bianchello del Metauro prodotto nella provincia di Pesaro con l’uva Bianchello (o Biancame) e il Falerio dei Colli Ascolani dai vitigni Trebbiano Toscano, Passerina, Pecorino. Anche nelle zone di Offida e di Esino, dove si producono ottimi vini bianchi, rossi e spumanti.

Fra i bianchi, particolarmente interessanti sono quelli prodotti con l’uva Pecorino e Passerina. Con il Maceratino, si producono i vini bianchi del Colli Maceratesi. Tutte le info per decine di itinerari del gusto al link: https:letsmarche.itda-magiare-e-da-bere