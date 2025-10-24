Maratona verdiana per la Trilogia popolare con un unico cast

di Stefano Marchetti

Quando si parla di Giuseppe Verdi, genio e nume dell’opera italiana, vengono in mente subito tre titoli del suo meraviglioso catalogo, Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, ovvero la sua Trilogia popolare composta fra il 1851 e il 1853: con queste tre opere il compositore di Busseto raggiunse la maturità artistica e anche la grande celebrità internazionale.

Il Teatro Municipale di Piacenza (diretto da Cristina Ferrari) ha affrontato una sfida unica ed eccezionale: rappresentare il trittico verdiano in sequenza, come un ‘unicum’ , con una stessa direzione musicale, una sola regia e un unico cast di grandi interpreti.

Dopo mesi di lavoro, la Trilogia verdiana andrà in scena da fine mese con una cadenza rigorosa: si partirà con Rigoletto mercoledì 29 ottobre per proseguire con Il Trovatore venerdì 31 e La Traviata domenica 2 novembre, poi le tre opere verranno replicate nello stesso ordine la settimana successiva, il 5, 7 e 9 novembre. Il maestro Francesco Lanzillotta dirigerà l’Orchestra Sinfonica di Milano, con il Coro del Teatro di Piacenza preparato da Corrado Casati, e il regista Roberto Catalano ha concepito un disegno drammaturgico unitario.

Nel cast alcune fra le voci più belle e amate, il tenore Francesco Meli come Duca di Mantova, poi Manrico e quindi Alfredo Germont, il baritono Luca Salsi nelle vesti di Rigoletto e Giorgio Germont per le prime recite, il soprano Maria Novella Malfatti a interpretare Gilda poi Leonora e infine Violetta Valéry, il baritono Ernesto Petti come Conte di Luna nelle due recite, poi Rigoletto e Giorgio Germont nelle repliche delle due opere. E con loro Teresa Romano, Adolfo Corrado, Irene Savignano.

Le tre opere saranno eseguite integralmente e con fedeltà al dettato verdiano, come sottolinea il maestro Lanzillotta: "Aprire tre partiture così conosciute, ponendosi nuove domande la cui risposta non è così scontata, rappresenta un elemento di grande fascino". "E nell’affrontare i titoli della trilogia popolare, l’obiettivo sarà quello di intercettarvi il sentimento che li tiene insieme - aggiunge il regista Roberto Catalano -. Sono personaggi dentro le cui anime discendiamo sondandone le profondità, gli antri oscuri, le zone d’ombra e di luce che le rendono pregne di vita autentica. Esseri umani il cui dolore ha deformato o il corpo o la mente".

La Trilogia popolare verrà presentata e approfondita attraverso una serie di incontri e concerti a Piacenza. Per esempio domani nella sede degli Amici della Lirica, il regista incontrerà il pubblico insieme alla scenografa Mariana Moreira, alla costumista Veronica Pattuelli e alla light designer Silvia Vacca. Sabato 1 e sabato 8 novembre a Palazzo Farnese (in collaborazione con il Conservatorio Nicolini) si terranno due presentazioni tra parole e musica a cura di Paolo Rossini, con i solisti dell’orchestra Votto del Conservatorio. Info, teatripiacenza.it