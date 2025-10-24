Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

STEFANO MARCHETTI
24 ott 2025
STEFANO MARCHETTI
Maratona verdiana per la Trilogia popolare con un unico cast

Prove in costume della Trilogia verdiana a Piacenza: a sinistra, Traviata; a destra,. Trovatore (foto Gianni Cravedi)

di Stefano Marchetti

Quando si parla di Giuseppe Verdi, genio e nume dell’opera italiana, vengono in mente subito tre titoli del suo meraviglioso catalogo, Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, ovvero la sua Trilogia popolare composta fra il 1851 e il 1853: con queste tre opere il compositore di Busseto raggiunse la maturità artistica e anche la grande celebrità internazionale.

Il Teatro Municipale di Piacenza (diretto da Cristina Ferrari) ha affrontato una sfida unica ed eccezionale: rappresentare il trittico verdiano in sequenza, come un ‘unicum’ , con una stessa direzione musicale, una sola regia e un unico cast di grandi interpreti.

Dopo mesi di lavoro, la Trilogia verdiana andrà in scena da fine mese con una cadenza rigorosa: si partirà con Rigoletto mercoledì 29 ottobre per proseguire con Il Trovatore venerdì 31 e La Traviata domenica 2 novembre, poi le tre opere verranno replicate nello stesso ordine la settimana successiva, il 5, 7 e 9 novembre. Il maestro Francesco Lanzillotta dirigerà l’Orchestra Sinfonica di Milano, con il Coro del Teatro di Piacenza preparato da Corrado Casati, e il regista Roberto Catalano ha concepito un disegno drammaturgico unitario.

Nel cast alcune fra le voci più belle e amate, il tenore Francesco Meli come Duca di Mantova, poi Manrico e quindi Alfredo Germont, il baritono Luca Salsi nelle vesti di Rigoletto e Giorgio Germont per le prime recite, il soprano Maria Novella Malfatti a interpretare Gilda poi Leonora e infine Violetta Valéry, il baritono Ernesto Petti come Conte di Luna nelle due recite, poi Rigoletto e Giorgio Germont nelle repliche delle due opere. E con loro Teresa Romano, Adolfo Corrado, Irene Savignano.

Le tre opere saranno eseguite integralmente e con fedeltà al dettato verdiano, come sottolinea il maestro Lanzillotta: "Aprire tre partiture così conosciute, ponendosi nuove domande la cui risposta non è così scontata, rappresenta un elemento di grande fascino". "E nell’affrontare i titoli della trilogia popolare, l’obiettivo sarà quello di intercettarvi il sentimento che li tiene insieme - aggiunge il regista Roberto Catalano -. Sono personaggi dentro le cui anime discendiamo sondandone le profondità, gli antri oscuri, le zone d’ombra e di luce che le rendono pregne di vita autentica. Esseri umani il cui dolore ha deformato o il corpo o la mente".

La Trilogia popolare verrà presentata e approfondita attraverso una serie di incontri e concerti a Piacenza. Per esempio domani nella sede degli Amici della Lirica, il regista incontrerà il pubblico insieme alla scenografa Mariana Moreira, alla costumista Veronica Pattuelli e alla light designer Silvia Vacca. Sabato 1 e sabato 8 novembre a Palazzo Farnese (in collaborazione con il Conservatorio Nicolini) si terranno due presentazioni tra parole e musica a cura di Paolo Rossini, con i solisti dell’orchestra Votto del Conservatorio. Info, teatripiacenza.it

