Maraini e il coraggio delle donne "Il femminismo, che rivoluzione"

di Beatrice

Bertuccioli

Quando le chiedono – e racconta Dacia Maraini che accade spesso – qual è la qualità femminile che più ammira, lei risponde senza esitazione: il coraggio. Il coraggio di donne come Topazia Alliata, sua madre, "donna decisa e intrepida", che, dopo l’8 settembre del 1943, si rifiuta di firmare l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana e finisce con il marito Fosco Maraini in un campo di concentramento in Giappone, dove anche la piccola Dacia e le due sorelline affrontano due anni durissimi, di privazioni. Come le ragazze iraniane "che sfidano il potere e rischiano frustate e la vita stessa, solo perché si tolgono il velo e c’è la polizia morale che decide come ti devi comportare".

Il coraggio di donne come Ipazia, filosofa, matematica, astronoma ad Alessandria d’Egitto nel V secolo d.C., ferma nel sostenere che la Terra non era al centro dell’universo ma un pianeta che ruota intorno al Sole, e per questo viene strangolata da un gruppo di fanatici cristiani, i parabolani, e fatta a pezzi. In nome di Ipazia – Riflessioni sul destino femminile (Solferino) raccoglie una cinquantina di articoli selezionati da Eugenio Murrali tra i tanti pubblicati dalla Maraini dalla fine degli anni Sessanta ad oggi.

Scrittrice, certo, una delle nostre autrici di maggiore successo, tra le più note anche all’estero, ma sempre presente con articoli e reportage anche sui giornali. "Il romanzo ha tempi lunghi, non può essere legato alla cronaca, ma anche grandi scrittori del passato, e penso a Manzoni, a Leopardi, hanno raccontato con sguardo critico la società italiana. C’è chi teorizza che gli scrittori dovrebbero tenersi fuori dalla realtà, ma io non sono d’accordo", dice.

E la realtà che lei, da sempre, osserva e racconta, è soprattutto quella delle donne. Alla ricerca di una effettiva parità ancora lontana. Anche nel mondo letterario. "C’è stata una grande apertura del mercato alle donne scrittrici ma quando poi si tratta di creare modelli per le nuove generazioni – sottolinea Dacia Maraini – la scelta cade sempre sugli scrittori". E ricorda come nelle antologie delle superiori, "c’è un capitolo dedicato a Calvino, un capitolo dedicato a Moravia e così via, mentre per quanto riguarda le donne, sono racchiuse in un unico capitolo: ‘Elsa Morante e le altre scrittrici’".

E aggiunge: "Anche la grammatica è misogina. Non sono d’accordo con l’uso di asterischi e simili ma rimane il fatto che il maschile è universale mentre il femminile è particolare".

Una società patriarcale che è cambiata, ma non del tutto, e dove la parità è accettata fino a quando non va a intaccare privilegi antichi. "Il femminismo, la più grande rivoluzione pacifica che sia mai stata fatta, è stato molto importante, così come il Sessantotto. E anche alcune leggi, come quella che ha abolito il delitto d’onore, che di fatto autorizzava l’uomo a uccidere la moglie adultera. Le leggi sono importanti, ma è più importante e più difficile cambiare la mentalità. I ruoli sono talmente radicati che vengono considerati naturali, ma non è così. Come ha scritto la pedagogista Elena Gianini Belotti, fino a due anni non ci sono differenze tra bambini e bambine. Poi a lui viene insegnato che non deve piangere, che deve essere assertivo, e a lei, sostanzialmente, che deve sedurre".

Ed è ancora così. "Sono entrata in un grande negozio di giocattoli – racconta la scrittrice – per comprare un dono per un nipotino e c’era un reparto per i bambini con esposti camion, fucili, pistole, e il reparto per le bambine con bambole, cucine, vestitini". Ruoli radicati che portano l’uomo, alcuni uomini, "a identificare la propria virilità con il possesso della donna e quando lei dice, vado via, vanno incontro a una perdita di identità che li trasforma in assassini".

Un articolo ricorda: 104 donne nel 2022 uccise in famiglia, in Italia. E con i suoi modi sempre pacati e gentili, Dacia Maraini domanda provocatoria: "Ma se a essere accoltellati, strangolati, fossero 104 uomini?" Lei non ha dubbi: "Si scatenerebbe la rivoluzione".