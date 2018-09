L'Antartide è la regione più remota e inospitale del pianeta, ancora in grandissima parte inesplorata. Anche dalla cartografia: fino a questo momento disponevamo di mappe più precise di Marte, a milioni di chilometri di distanza nello spazio. Ma adesso una nuova mappa appena pubblicata ce lo mostra con un livello di dettaglio incredibile, facendone il continente con la mappa più accurata della Terra.



COME È NATA LA SUPER MAPPA

La cartina, chiamata Reference Elevation Model of Antarctica (REMA), è stata elaborata dai ricercatori della University of Minnesota e della Ohio State University (potete vederla qui). La sua ricostruzione è basata su milioni di immagini raccolte da una serie di satelliti nell'arco di sei anni, fornite dalla National Geospatial-Intelligence Agency e assemblate grazie a un software sviluppato appositamente e alla potenza di calcolo del supercomputer Blue Waters, uno dei più veloci al mondo.



Il risultato è un pacchetto di 150 terabyte di dati che produce una visione topografica dell'Antartide con risoluzione elevatissima, di soli 8 metri, contro gli 800-1000 delle mappe precedenti. Alcune aree più interne hanno un minore livello di dettaglio, che sarà verosimilmente risolto nelle future versioni della mappa: gli scienziati contano di aggiornarla su base annuale.



A COSA SERVE LA MAPPA

La REMA copre 14 milioni di metri quadrati, il 98% della superficie del continente. Il suo valore scientifico è enorme: "Saremo in grado di individuare i cambiamenti nello scioglimento e nel deposito del ghiaccio come mai prima d'ora", ha commentato Paul Morin della University of Minnesota, "questo ci permetterà di comprendere l'impatto dei mutamenti climatici e dell'innalzamento del livello dei mari. Lo vedremo con chiarezza proprio davanti ai nostri occhi".



La mappa avrà anche un utilizzo più pratico, aiutando gli scienziati e gli operatori di stanza in Antartide a studiare con maggior sicurezza gli spostamenti per le spedizioni di ricerca e per muoversi da una base all'altra.





