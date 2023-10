Cos'è il manifesting, la meditazione che spopola su TikTok

Roma, 18 ottobre 2023 – Negli ultimi tempi, scrollando le bacheche sui social, e dando un’occhiata ai manuali di self-help sugli scaffali delle librerie, si nota un’abbondanza di discussioni e commenti sul cosiddetto manifesting. Con questa espressione si fa riferimento a una pratica che si concentra sulla realizzazione personale attraverso la focalizzazione dei desideri e la creazione di una realtà più gratificante. È un approccio che si basa su concetti come la legge dell'attrazione, la visualizzazione dei desideri e l'uso di affermazioni strutturate e ricche di motivazione. Sembra siano sue grandi sostenitrici celebrities come Oprah Winfrey, Lady Gaga e Ariana Grande.

Legge dell’attrazione

Il manifesting è una pratica controversa. Alcuni la considerano una forma di pseudoscienza, che rientra nel cosiddetto pensiero magico, mentre altri credono fermamente nei suoi benefici. La sua efficacia è ancora oggetto di dibattito. Intanto vediamo più da vicino che cosa presuppone. Si sa che richiede impegno costante e una mente aperta e accogliente, pronta a ricevere il nuovo. Ma come funziona esattamente? Quando si manifesta, come dicono coloro che la conoscono bene, si parte prendendo in considerazione ciò che si desidera davvero nella propria vita, che sia un miglioramento professionale o finanziario o un cambiamento sentimentale. Può essere utile identificare punti positivi e negativi della propria situazione attuale e immaginare come si vorrebbe fosse diversa.

Visualizzazione

In base alla legge dell’attrazione, parte importante del manifesting, concentrarsi su pensieri positivi e desideri può attirare risultati positivi nella vita. Ciò significa che, più si è in sintonia con pensieri positivi, più è probabile che questi si realizzino. Si utilizza la visualizzazione per immaginare in dettaglio quel che si vorrebbe in quel momento, concentrandosi sulla gioia e sulla soddisfazione che la realtà apporterebbe. Un suggerimento è inoltre coinvolgere i cinque sensi, immaginando proprio di percepire le sensazioni visive, uditive, tattile, olfattive e gustative che si potrebbero provare raggiungendo un determinato obiettivo.

Stop a pensieri autosabotanti

Altri momenti del manifesting presuppongono abbandonare i pensieri negativi e le credenze limitanti che potrebbero ostacolare il percorso e portare all’autosabotaggio. Non bisogna avere paura di chiedere al mondo ciò che desideri: è bene rivolgersi apertamente agli altri e formulare le proprie richieste in modo chiaro rispetto a amore, sicurezza economica, successo o ad altre aspirazioni. È considerato un passo altrettanto importante per attirare ciò che si desidera. Infine, è necessario passare all’azione, agendo per realizzare i propri desideri. Non bisogna aspettare che le cose accadano da sole. Si devono mettere in pratica gli step necessari per avvicinarti ai tuoi obiettivi, allargando la propria visione e facendo rete con gli altri. Una mano tesa in segno di aiuto e nuove opportunità possono arrivare in qualunque momento, quando meno ce lo si aspetta.

