Mangiare sano durante l’autunno

L’autunno può diventare un’occasione per ricaricare le batterie grazie alla scelta di cibi sani, buoni e tonificanti. Basta seguire qualche consiglio degli esperti nutrizionisti. Limitare gli zuccheri nascosti contenuti nelle farine bianche (soprattutto pane bianco e dolci), gli acidi grassi trans delle patatine e quelli saturi di salumi e carni rosse. Per avere proteine importanti, utili alla rigenerazione cellulare e a preservare la massa muscolare, basta fare scorta di frutta secca, soia, legumi (lenticchie, ceci, quinoa). La cucina arricchita dalle spezie è la strada migliore per la buona salute. Spezie e aromi come zenzero, curcuma, rosmarino, peperoncino e paprika contengono principi attivi antinfiammatori, mentre la cannella migliora l’equilibrio dei livelli di zucchero nel sangue, fondamentale per i diabetici.

Riscoprire prodotti un po’ dimenticati, come limone e bergamotto che hanno molteplici virtù. Contengono attivi antinfiammatori e antiossidanti, hanno un basso indice glicemico e sono ricchi di vitamina C e fibre. Oppure come l’olio di cocco, un olio vegetale da adottare per i suoi acidi grassi saturi, vicini a quelli del latte materno. Ma anche l’olio d’oliva, ricco di acidi grassi monoinsaturi e l’oleocantale, una molecola antinfiammatoria. Infine, l’aglio selvatico, più ricco di principi attivi rispetto a quello coltivato, che contiene magnesio, fosforo e vitamina C, facilita la digestione e combatte il colesterolo. Approfondire il potere nascosto dei probiotici, organismi viventi, batteri o lieviti che contribuiscono alla diversità del microbiota intestinale, quindi alla salute. Si trovano nello yogurt, nei crauti, nel kefir, bevanda fermentata che non contiene lattosio e apporta probiotici ricercati per la digestione.

Riscoprire la cucina fatta in casa e limitare al massimo i piatti industriali che contengono troppi grassi saturi, zuccheri e sale. Consumati troppo frequentemente e associata a uno stile di vita sedentario, sono anche causa di obesità, diabete, malattie cardiovascolari, alcuni tumori e danni al fegato. Inserire nella dieta konjac, reishi, melograno, wakame o spirulina: i superfood, grandi alleati del sistema immunitario. Scegliere piatti a base di ingredienti sani e nutrienti che danno energia, seguendo le indicazioni dei maestri di yoga che consigliano anche di bere a giorni alterni succo di carota, mela, arancia, alternato con succo di spinaci, cetriolo, sedano, mela verde per sbloccare il fegato. Adottare la dieta mediterranea tutto l’anno per prevenire e calmare l’infiammazione, disfunzione silenziosa ma deleteria dei tessuti e degli organi, causa di malattie croniche come diabete, morbo di Alzheimer, obesità. Alla base della dieta ci sono frutta e verdura a basso indice glicemico, ricche di fibre e antiossidanti con porri e carciofi ai primi posti, prodotti integrali (pasta e riso), pesci grassi (sardine, aringhe) ricchi in acidi grassi e omega-3. E anche un po’ di vino rosso, per i tannini antiossidanti.