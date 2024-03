Mandorlo e folklore. Ad Agrigento è primavera

L’evento più importante del palinsesto artistico della Città di Agrigento è il ’Mandorlo in Fiore Sagra della Primavera’ che si svolgerà dal 9 al 17 marzo e come di consueto vedrà i gruppi folk presenti, sia adulti che bambini, esibirsi nelle piazze cittadine e nei principali teatri. Ma ad aprire la kermesse sarà il Concerto per la pace della cantante israeliana Noa, sabato 9 marzo al Teatro Pirandello (ore 21). Lo spettacolo conclusivo è invece il contest dinanzi al maestoso Tempio della Concordia tra le compagini folkloriche provenienti da ben 26 Paesi per contendersi il primo premio, il ’Tempio d’Oro’ del 66° Festival Internazionale del Folklore. Invece i gruppi partecipanti al 21° Festival ’I Bambini del Mondo’ provengono da Bulgaria, Costarica, Germania, Honduras, Kirghizistan, Korea, Polonia, Serbia, Turchia e Ucraina.

Le novità dell’edizione 2024 non sono poche, ma la più importante è il ritorno alla tradizione a cominciare dal logo, che riprende quello degli anni ’60, fino alla dicitura ’Sagra della Primavera’ e alla tradizionale ’Fiaccolata dell’Amicizia’ che terminerà allo Stadio Esseneto coinvolgendo l’intero tessuto cittadino. Quest’anno, inoltre, ad aprire le parate dei gruppi folk per le vie cittadine, ci sarà un carro allestito con una scenografia dedicata alla primavera nella valle, esattamente come negli anni ’50.

Martedì 12 accensione del Tripode dell’Amicizia, con sfilata dei gruppi che, partendo dal Museo Archeologico ’Griffo’, raggiungeranno il tempio attraverso il decumano. La cerimonia dell’unione delle fiaccole sul tripode sarà arricchita dal mescolamento delle ’terre’ (ogni gruppo porterà una manciata della propria terra) che, unita, formerà la ’Terra della Pace e Concordia tra i popoli’. Il tutto all’interno di un allestimento teatrale curato da Marco Savatteri.

Gli spettacoli, sia quelli del ’Festival dei Bambini del mondo’ che quelli del ’Festival Internazionale del Folklore’, si svolgeranno al Teatro Pirandello e al Palacongressi con conclusione domenica 17 dinanzi al Tempio della Concordia. Ma già martedì 12 e mercoledì 13 ci sarà l’esibizione dei gruppi alle 21 al Teatro Pirandello. La tradizionale ’Fiaccolata dell’Amicizia’ che vede tutti i gruppi folk internazionali attraversare le vie cittadine è in programma venerdì 15.

Altra novità il ritorno del tanto atteso Gruppo di Majorettes che, unitamente alla loro band, arricchiranno ancor di più l’importante parterre delle compagini folk. Inoltre giovedì 14, dalle 21, la via Atenea sarà animata dalle orchestre dei gruppi, che con la loro musica tradizionale genereranno una festa cittadina a libera fruizione, mentre sabato 16, dalle 21 sempre in via Atenea, ci sarà la ’Notte del Mandorlo’, una notte bianca con animazione fino a tarda notte.

Marco Principini