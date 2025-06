Mandé Sila Quartet. Joan Thiele ed Emma Morton al ’Mundus’

Compie vent’anni Mundus, il festival itinerante che racconta le scene attuali della musica etnica internazionale, tra amore per le tradizioni e ricerca contemporanea. Un viaggio nelle geografie che attraversa non solo territori, ma anche linguaggi differenti. L’edizione 2025 inaugura il 30 giugno con uno dei gruppi che meglio rappresentano la molteplicità di suoni che si riversano nella nuova musica africana, il Mandé Sila Quartet, la formazione guidata dal chitarrista e cantante maliano Habib Koité, che arriva nei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia insieme a virtuosi di strumenti come il balafon e la kora provenienti dalla Costa d’Avorio e dal Senegal.

Per il secondo appuntamento, il 2 luglio a Carpi nel piazzale Re Astolfo, sul palco Joan Thiele (in foto), una delle rivelazioni della scorsa edizione del Festival di Sanremo. L’artista italo-colombiana porta a Mundus le ballate romantiche e sofisticate del suo disco più recente, ’Joanita’.

Si prosegue il giorno successivo, il 3 luglio nel Cortile del Palazzo dei Principi a Correggio con la cantante italo-scozzese Emma Morton, rivelazione di X Factor, tra blues, folk e pop. Il programma completo è su https://www.ater.emr.it/it/news/mundus-2025

Pierfrancesco Pacoda