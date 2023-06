Sos smagliature: come si formano, come si prevengono e come si mandano via

Con l’arrivo della bella stagione, le vacanze al mare, i pomeriggi in piscina e la vita all’aria aperta il corpo sempre più scoperto, tante persone si ritrovano a fare i conti con inestetismi cutanei come le smagliature, temute forse ancor più della cellulite.

Strie cutanee

Le smagliature, note anche come strie, sono delle lesioni della pelle contraddistinte da linee sottili o vere e proprie cicatrici, a seconda di quando si sono formate. Di solito compaiono quando l’epidermide è sottoposta a una distensione eccessiva in tempi molto rapidi.

Cause

Sono diverse le condizioni che determinano la formazione delle smagliature, che possono formarsi, per esempio, durante periodi come la pubertà, la gravidanza o, in generale, a fronte di un aumento del peso improvviso, tutti cambiamenti che mettono a dura prova l’elasticità della cute. In questi frangenti le fibre elastiche del tessuto epidermico possono rompersi e ciò provoca la comparsa delle strie in questione. Ma tra i fattori che incidono ci sono anche fattori genetici, come una predisposizione ereditaria, o l’assunzione di farmaci e problemi ormonali.

Aspetto

Le smagliature si presentano di colore rosso o viola quando si sono appena formate. In questo caso il colore dipende dalla presenza di vasi sanguigni dilatati nelle aree danneggiate della pelle. Sono invece delle cicatrici bianche, con striature perlacee o argentate, se sono presenti da tempo. Tra le due tipologie, le seconde sono più difficili da contrastare. In generale le smagliature possono comparire sui corpi di uomini e donne a qualsiasi età, in parti come le gambe, l'addome, il petto, i fianchi, i glutei, le braccia e la schiena.

Laser

Per rimuovere le smagliature, l’unica soluzione efficace – per cui bisogna rivolgersi a un dermatologo o a un esperto qualificato – è il trattamento con il laser. In questo metodo nel dispositivo apposito viene emesso un raggio di luce, che riscalda la parte cutanea caratterizzata dai segni della smagliatura e provoca uno stress termico che porta alla riorganizzazione delle fibre di collagene vecchio e alla produzione di nuovo collagene nel derma per riparare la cicatrice atrofica. Questo sistema permette di migliorare la compattezza e l’elasticità dell’epidermide.

Prevenzione

Tuttavia non tutti possono o vogliono sottoporsi al laser. E, in ogni modo, anche questo sistema non va a curare le cause che portano alla formazione delle smagliature, su cui invece è importante andare a lavorare. Dunque è bene fare un’attenta prevenzione, cercando di bloccare la comparsa delle smagliature fin dai primi accenni rossastri o violetti.

Consigli

- L’idratazione è fondamentale. Non basta solo applicare una buona crema idratante o nutriente dopo la doccia o il bagno. Bisogna anche bere a sufficienza durante la giornata, almeno 1,5-2 litri di acqua o liquidi non zuccherati al dì. - Pure l’alimentazione può essere una preziosa alleata. È utile seguire un regime dietetico equilibrato e ricco di nutrienti, con cibi freschi e genuini, soprattutto frutta e verdura, pieni di vitamine A, C, D ed E e di minerali come zinco e silicio, che stimolano la produzione di collagene. - La dieta, abbinata a uno stile di vita sano e alla pratica regolare e costante dell’esercizio fisico, serve anche a mantenere il peso sotto controllo evitando sbalzi notevoli nel giro di poco tempo, per scongiurare l’effetto fisarmonica che danneggia i tessuti cutanei. - Sarebbe meglio evitare l’abbronzatura eccessiva e le lampade solari. In ogni caso – e non solo per prevenire le smagliature – è fondamentale esporsi ai raggi UV nelle ore meno calde, per un tempo limitato e con la dovuta protezione sulla pelle in base al proprio fototipo di appartenenza.

Prodotti naturali

- Applicare regolarmente cremi e oli idratanti sulla pelle aiuta a mantenerla elastica e flessibile. - Nel caso dei primi segni e dello stadio iniziale delle smagliature, in cui sono ancora rossastre, si può provare a schiarirle un po’ con il succo di limone, che contiene acido citrico: lo si applica sulla pelle e lo si lascia agire qualche minuto per poi risciacquare. - Uno dei prodotti naturali più consigliati è l’olio di rosa mosqueta, noto per le sue proprietà anti-infiammatorie e rigeneranti in caso di cicatrici. - Può essere valido anche per questo scopo l’olio di mandorle dolci, emolliente, calmante e lenitivo, leggermente schiarente. - Le sostanze contenute nell’olio di argan possono migliorare la salute generale della pelle e favoriscono la rigenerazione cellulare e la riparazione dei tessuti. - L'uso del gel e altre formulazioni a base di aloe vera può idratare la pelle e favorire il processo di guarigione delle smagliature. - Vanno bene anche il burro di cacao e il burro di karité, che ammorbidiscono e idratano la cute e sono ricchi di antiossidanti e acidi grassi, per questo utili, in generale, a riparare la pelle danneggiata e irritata.