Manara scenografo: "Il mio Mozart libero e sexy"

A 78 anni Milo Manara debutta nella lirica disegnando scene e costumi di Così fan tutte di Mozart, nuova produzione che venerdì 20 ottobre inaugura la 56ª stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona). Ha accettato "convinto – racconta – dall’amore per Mozart, di cui mi affascina tutto, compresa la Messa da Requiem. Alla fine ho trovato una chiave scenografica e ho detto sì".

La chiave è quella di realizzare una serie di disegni a sfondo erotico, che poi verranno riprodotti ingranditi su tela in scena raffiguranti ninfe, satiri, cupidi e dei, da Apollo a Venere, da Minerva a Mercurio. La trama dell’opera di Mozart-Da Ponte narra la storia di due sorelle e dei rispettivi fidanzati che, per scommessa, accettano di verificare la fedeltà delle amate, corteggiando sotto mentite spoglie ognuno la fidanzata dell’altro. Uno scambio di coppie e di travestimenti che ha spinto Manara a ispirarsi alle Metamorfosi di Ovidio con gli dei che cambiano sembianze a scopo seduttivo. "L’audacia dell’opera – osserva Manara –, non sta tanto nell’affermare qualunquisticamente che così fan tutte, quanto nel riconoscere alle donne il diritto di fare l’amore, anche senza essere sposate o innamorate, senza condannarle se tradiscono. E poi, accettare lo scambio di coppie che implica il riconoscimento che l’amore possa essere provvisorio. Un’apertura mentale che fa fatica a essere accettata anche oggi".