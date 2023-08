’Maman et Sophie’ Gioielli di design carichi di fascino

di Eva Desiderio

In azienda sono tutti giovani e lavorano con passione. Nei locali luminosi di via Maragliano 56, a Firenze, si elaborano campionari e prototipi di moderna gioielleria. Poi, grazie a una serie di laboratori fidelizzati in Toscana, vola la produzione del marchio ’Maman et Sophie’. Il brand fiorentino di gioielli ha una grande anima ed è espressione limpida di un Made in Italy garantito dalla genialità di Elisabetta Carletti che ha fondato il marchio che sta esplodendo per la sua originalità e la sua capacità di sedurre una clientela sempre più varia ed eterogenea.

Dal 2020 ’Maman et Sophie’ ha più che raddoppiato il fatturato passando da 2,8 milioni di euro (nel 2019) ai 6 di oggi. "Per il 2023 prevediamo una crescita del 28% – racconta Betty come tutti chiamano in famiglia l’imprenditrice e stilista, una laurea in legge e la professione di avvocato lasciata per creare collane e bracciali – finora ci siamo concentrati sul mercato italiano, ma da un anno ci siamo affacciati anche in Spagna e Austria. Mi affianca come direttore generale Simone Baglioni. Oggi abbiamo 500 punti vendita in gioelleria e il 2% in alcune boutique, procediamo spediti anche a farci conoscere nelle fiere, a Vicenza Oro dove siamo da tempo e anche a Monaco. Siamo pronti anche per il primo monomarca".

Tutto nasce a Firenze nel 2009 quando Elisabetta scopre la sua vocazione creativa. L’adorato marito Federico Lastrucci, scomparso nel 2019 a soli 52 anni, la sostiene e la sprona in questa passione. Si mette così a produrre, da sola, piccoli gioielli battezzando il brand ’Maman et Sophie’ nome dolce ed evocativo dell’amore per la primogenita. Poi arriverà il secondo figlio, Tancredi, e a lui mamma Elisabetta dedica oggi la prima collezione di bracciali al maschile, in argento e pietre dure.Con due ragazzi da crescere, l’imprenditrice-stilista fiorentina – che dal 2012 è stata affiancata in azienda dal marito Federico per la parte commerciale fino alla sua scomparsa – si tuffa nel lavoro con coraggio in un mercato certo non facile.

I suoi gioielli, piccoli e delicati, piacciono tantissimo, sono democratici ma mai banali, preziosi in modo moderno, e ora anche con brillanti veri. Prima collezione, la più amata, con tante stelline nel 2009-2010, l’ultima che si chiama ’Crescendo’ punta sulle chiavi di violino e disegna sogni dorati. Nel mezzo una produzione infinita, bellissima come quella dei gioielli con perle, ora anche piccoli diamanti nudi e maglia d’oro, preziosi in miniatura che ci fanno tornare all’infanzia, "come se fossimo in un gioco di bambole" racconta Carletti.

Sul tavolo davanti a lei c’è il famoso quaderno delle idee dove questa giovane signora bella e sempre sorridente appunta tutto quello che le suscita curiosità, tutto quello che le piace, idee ed impressioni, fin dal primo giorno, e racconta come già nel logo abbia voluto inserire fin dall’inizio il segno dell’amore infinito, eterno, quasi una premonizione. Sulla sua scrivania c’è anche il primo espositore a forma di casetta di legno che Elisabetta ha disegnato e realizzato da sola. Ora sta pensando a potenziare le vendite on line che fatturano per il 10% del venduto ma possono essere, specie per l’export, una grande risorsa.