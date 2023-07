Malore Madonna, come sta adesso la cantante

Sono passati dieci giorni dal ricovero in ospedale di Madonna. La cantante di fama mondiale era stata ricoverata in Terapia Intensiva a causa di un'infezione batterica ed è stata quindi costretta ad annullare il prossimo tour mondiale, ovvero l'attesissimo Celebration Tour che l'avrebbe dovuta portare in giro per il mondo.

Cosa abbia provocato il malore che ha reso necessario il ricovero della popstar? Senza dubbio lo stress e i ritmi di lavoro particolarmente frenetici non hanno fatto altro che abbassare le difese immunitarie di Madonna. La quale, quindi, è stata più esposta a possibili infezioni. Come quella batterica che l'ha colpita.

Si è temuto in maniera seria per la salute della cantante, tanto che alcuni suoi amici hanno confessato di avere avuto paura per la sua vita.

Ma come sta adesso Madonna? Sono poche le indiscrezioni che circolano in merito. "Si sta riprendendo a casa, è molto forte in generale" ha raccontato sui social network l'attrice Rosie O’Donnell, storica amica di Madonna sin dai tempi del film 'Ragazze vincenti' di cui sono state entrambe protagoniste nel 1992.

Da quel momento le due donne sono state sempre molto vicine e oggi Rosie O’Donnell le sta ancora accanto. La sua speranza, come quella dei milioni di fan in tutto il mondo, è che Madonna si ristabilisca del tutto presto. Già il fatto che la popstar sia finalmente tornata a casa è molto positiva e non può che far ben sperare.