Malibu Dreamhouse: la casa di Barbie in affitto su Airbnb

La Malibu Dreamhouse apre le porte al “mondo reale“, come direbbe Margot Robbie, la bionda protagonista (con Ryan Gosling-Ken) del film

Barbie di Greta Gerwig, in uscita il 20 luglio in Italia: è infatti su Airbnb la villa rosa shocking a tre piani con tanto di piscina rettangolare dove galleggiano tre lettere a formare la scritta Ken. Il 17 luglio, alle 19 ora italiana, Airbnb aprirà le prenotazioni per un soggiorno nella casa: "i vostri sogni di bambini diventano realtà e la famosa casa rosa shocking nel cuore di Malibu diventa un alloggio a grandezza reale, che apre le sue porte per 2 notti a 4 fortunati viaggiatori", scrive il sito.