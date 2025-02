Make-up e manicure di San Valentino, romantico o sexy: le idee alla moda a cui ispirarsi

Roma, 13 febbraio 2025 – San Valentino è il momento ideale per giocare con il make-up e sperimentare nuove combinazioni di colori e texture. Che si opti per un look nude e sofisticato o per una scelta più audace e passionale, l’importante è esprimere la propria personalità con eleganza e sicurezza, oltre a riflettere l’atmosfera romantica della ricorrenza, se lo si desidera.

Trucco nude

Tra i trend più apprezzati del 2024, il nude look continua a essere una scelta vincente, perfetta anche per San Valentino 2025. Il risultato è un effetto sofisticato e delicato, ideale per chi predilige un aspetto naturale senza rinunciare a un tocco di sensualità. Per realizzare questo make-up, è consigliabile optare per rossetti nei toni nude o leggermente rosati, abbinati a ombretti nei toni del marrone, cioccolato o caffè. Il mascara nero garantisce un risultato più intenso, mentre quello marrone contribuisce a un effetto più soft e romantico. Una variante può essere ottenuta applicando un gloss volumizzante sulle labbra e ombretti chiari e iridescenti sulle palpebre, completando il tutto con una generosa passata di mascara.

Make-up seducente

Il rossetto rosso rimane un’icona di sensualità e rappresenta una scelta perfetta per chi desidera un look audace. Oltre a valorizzare il sorriso, creando un effetto ottico di denti più bianchi, è in grado di esaltare il colore degli occhi, rendendoli più intensi. Per chi desidera un’alternativa, il rosa può offrire un tocco più fresco e romantico. A prescindere dal colore scelto, occorre prima di tutto ottenere labbra morbide e levigate. A tal fine la preparazione gioca un ruolo fondamentale. L’uso di un lip scrub, generalmente in formato stick, consente di eliminare pellicine e piccole imperfezioni, migliorando l’applicazione e la resa del rossetto. Un passaggio essenziale per un colore più uniforme e una maggiore tenuta nel tempo.

Consigli

Alcuni piccoli accorgimenti possono fare la differenza per rendere il trucco ancora più luminoso e affascinante. Applicare un illuminante sull’arcata sopracciliare aiuta ad aggiungere un tocco luminoso allo sguardo. Se si utilizza un kajal color carne sulla rima interna dell’occhio si possono attenuare i segni di stanchezza e creare un effetto di occhio più grande. Se si vuole ottenere un effetto lifting naturale si può stendere il blush a due dita dal naso e sfumarlo verso l’alto. Va poi aggiunto un tocco di illuminante sull’arco di Cupido per conferire volume alle labbra.

Manicure sexy o romantica

Anche le unghie si vestono di eleganza e passione, con il rosso come protagonista assoluto. Colore simbolo dell’amore, si conferma un must-have per la manicure, come dimostrano le scelte di molte celebrità. Cameron Diaz, ad esempio, ha sfoggiato di recente un raffinato abbinamento di smalto e rossetto rosso, mentre Heidi Klum ha optato per una versione extra lucida su unghie XL, creando un contrasto d’effetto con il suo abito verde smeraldo. Per chi cerca un’alternativa, il bordeaux si rivela una scelta sofisticata, come mostrato da Amal Alamuddin, che ha puntato su questa tonalità per una manicure elegante e senza tempo.

Idee più creative

Oltre alle tonalità classiche, non mancano soluzioni più originali e scenografiche. Cuori di ogni dimensione e colore diventano protagonisti indiscussi delle manicure a tema. Alcune delle proposte più interessanti includono una base color malva arricchita da piccoli cuori bianchi e rossi o una base rosa Candy impreziosita da cuoricini rosa Barbie, unghie nude e trasparenti con dettagli di mini cuoricini rossi per un effetto raffinato, una classica French manicure con micro-cuori rossi sulla lunetta o un mix di sfumature rosa pastello e una lunetta rossa con dettagli a forma di cuore, unghie total white, chic e sofisticate, con eventuali dettagli argentati per dare un tocco di luce e lusso.