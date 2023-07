Make up estate 2023: l’ombretto effetto bagnato è il trend del momento

L’ombretto effetto bagnato è una tendenza del make up estivo, riproposta anche in questa stagione, perfetta per aggiungere un tocco di luminosità e freschezza al trucco degli occhi. Questo prodotto make up viene definito così perché si ispira all'effetto che l'acqua ha sulla pelle. Spesso formulati con ingredienti idratanti, questo tipo di eye shadow aiuta a mantenere la pelle delle palpebre morbida e idratata.

Texture

Gli ombretti wet e glossy hanno generalmente una consistenza gelatinosa o cremosa. Possono anche contenere perle o pigmenti che riflettono la luce e che conferiscono un aspetto luminoso. Questi ombretti sono l’ideale per far risaltare lo sguardo rendendolo brillante e iridescente.

Applicazione

Bisogna partire dalla base, applicando un primer occhi per assicurarsi che gli ombretti aderiscano bene e durino più a lungo. Anche con un ombretto effetto bagnato si può utilizzare un pennellino per ombretti o, per un risultato più intenso, si può applicare il prodotto con le dita con piccoli tocchi delicati sulla palpebra mobile.

Accorgimenti

Si comincia con un sottile strato di ombretto, aggiungendo via via prodotto per ottenere l'intensità gradualmente, dal momento che gli ombretti effetto bagnato possono essere piuttosto pigmentati. Per evitare linee e segni marcati, è bene sfumare con cura i bordi dell'ombretto. Per un aspetto ancora più luminoso, si può aggiungere un po' di ombretto glossy al centro della palpebra o all'angolo interno dell'occhio.

Abbinamenti

Per quanto riguarda il colore da scegliere dell’ombretto effetto bagnato si può giocare con una varietà di colori anche a seconda del tono della pelle, della forma degli occhi e del colore dell’iride, così come in base al risultato che si desidera ottenere.

- Oro: una scelta classica e molto versatile, adatta a tutti i toni della pelle e adeguata a ogni contesto, da quello più informale a quello più elegante.

- Argento: è ideale per creare un look fresco e luminoso, da abbinare ai colori più freddi e può essere utilizzato sia per il giorno sia per la sera.

- Bronzo: Il bronzo è un colore caldo e luminoso che aggiunge profondità e definizione agli occhi. È perfetto per un look estivo e può essere utilizzato da solo o in combinazione altri colori.

- Rame: si abbina particolarmente bene alle persone con sottotoni caldi nella loro pelle, come coloro che hanno le carnagioni olivastre e dorate per valorizzare l’incarnato.

- Tonalità pastello: rosa, pesca, albicocca o azzurro cielo e glicine sono perfetti per un trucco delicato e romantico.

-Tonalità vivaci: per un look più audace e estroso, invece, si possono sperimentare colori accesi come il blu elettrico, il viola o il fucsia.

- Tonalità neutre: beige, crema, sabbia, marrone e grigio possono essere scelti per un make up sofisticato, adatto comunque a varie occasioni. Per un effetto più soft si consigliano il rosa cipria e il color champagne.

Consigli

Per ottenere un bel risultato con gli ombretti effetto bagnato basta poco prodotto. Assicuratevi di sfumarli bene sia per creare intensità e profondità, sia per evitare sbavature o macchie poco armoniose. Meglio evitare l’applicazione di questo tipo di prodotto sulla piega dell'occhio, dal momento che potrebbe accentuare le pieghe della pelle e appesantire il trucco rendendolo poco preciso.