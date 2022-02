Lunedì 7 febbraio tornano su Rai 1 le indagini di Saverio Lamanna, ex giornalista, aspirante scrittore e investigatore per passione: la prima rete nazionale manda infatti in onda il primo episodio della seconda stagione di 'Màkari', la serie TV liberamente ispirata ai libri gialli di Gaetano Savatteri pubblicati da Sellerio Editore. Uno show che ha conquistato il pubblico grazie al suo mix efficace di commedia e thriller e che ora intende bissare il successo dell'anno scorso.





Màkari, la stagione 2 della serie TV

Gli episodi e come guardare la serie TV

Ritroviamo Saverio Lamanna, che un tempo aveva fatto carriera come giornalista, era diventato il portavoce del sottosegretario al Ministero dell'Interno, ma aveva perso tutto a causa di uno stupido errore. Abbandonata Roma e rifugiatosi in Sicilia, a Màkari, coltiva la passione per la scrittura, senza però arrivare davvero a qualcosa, ma soprattutto si lascia ammaliare dai casi di cronaca, Scopre infatti di, che porta avanti insieme al fido Piccionello. Sul fronte sentimentale, invece, la storia con l'amata Suleima conosce alti e bassi.Anche la seconda stagione di 'Màkari' prende le mosse dai racconti e dai romanzi di, nato a Milano da genitori siciliani e tornato a vivere nella terra di mamma e papà quando aveva dodici anni. Le nuove puntate confermano molti dei nomi già impegnati nella prima stagione, come per esempio il regista, che fra le altre cose ha diretto i film 'Dellamorte Dellamore', 'Nassirya - Per non dimenticare', 'Arrivederci amore, ciao' e anche episodi delle serie TV 'La narcotici' e 'Rocco Schiavone'. Ed è proprio Soavi a dire: "La forza della serie è sicuramente la leggerezza, i personaggi sono ritagliati in questo territorio ma nascondono un'altra faccia. In realtà la parola mafia non si usa quasi mai, con Savatteri abbiamo cercato di scavare nelle bassezze dell'essere umano. E quest'altra faccia, non della Sicilia ma dell'essere umano, è quello che affascina. Per me c'è leggerezza e profondità, Saverio e Piccionello sono come Don Chisciotte e Sancho Panza".A proposito del cast: Saverio Lamanna è interpretato da('Il capo dei capi', 'La mafia uccide solo d'estate), Giuseppe Piccionello da('Il divo', 'La mafia uccide solo d'estate'), Suleima Synch da('Notti magiche, 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore').La seconda stagione di 'Màkari' è composta dache durano un centinaio di minuti l'uno. Il primo si intitolae va in onda su Rai 1 la sera del 7 febbraio 2022, a partire dalle 21:25. Alla stessa ora di lunedì 14 febbraio tocca a, mentre la terza e ultima puntata arriva il 21 febbraio, con il titolo