Maison Vivier si mostra e svela i suoi tesori

Il cuore di Saint Germain des Prés batte a un nuovo ritmo: Roger Vivier apre le porte di Maison Vivier, la sua spettacolare nuova residenza parigina, un hôtel particulier del XVIII secolo in rue de l’Université. Questo non è uno showroom, ma uno "spazio narrativo vivente" che consolida la Maison tra le più prestigiose al mondo, offrendo un’immersione culturale e artistica dove l’insegnamento del passato dialoga con la creatività di oggi. Spiega il direttore creativo Gherardo Felloni: "Quello che si è voluto fare è ricreare l’atmosfera dell’appartamento in Saint-Germain di Roger Vivier dove ha vissuto un periodo della sua vita".

L’edificio stesso è una musa: un gioiello storico del 1729, restaurato per ospitare atelier, archivi e saloni. Dalla maestosa Grande Scalinata si accede a un universo di bellezza, che inizia nel Salon de l’Héritage curato da Inès de La Fressange, dove icone come la “Virgule” convivono con design audaci. L’esperienza culmina nel Salon Vivier, sinfonia eclettica dove arte contemporanea e oggetti appartenuti al fondatore tra cui ritrovare "un Picasso e maschere africane, riflettendo lo spirito di Vivier che amava i métissage tra istinti provenienti da diverse geografie".

Il tesoro si svela nella Salle des Archives, un sancta sanctorum aperto per la prima volta che custodisce oltre mille creazioni. È qui che si celebra l’apice del genio: la Belle Vivier. Lanciata nel 1965, fu immortalata due anni dopo ai piedi di Catherine Deneuve in Belle de Jour, ridefinendo per sempre la scarpa femminile. Questa icona è il fulcro della collezione Primavera Estate 2026 “Belle Vivier 60”, un omaggio al suo anniversario. Felloni si è immerso negli archivi, non per replicare, ma per reinterpretarla in chiave contemporanea, perché, come afferma: "Non ogni mia Belle Vivier è ripresa tal quale. È arricchita da lavorazioni che lui ha portato su tutte le sue altre calzature".

La collezione esplora materiali inusuali, come il vinile, un tempo amato da Vivier, e audaci ricami gioiello, ma non esplorati sul modello originale. Maison Vivier è, in definitiva, una destinazione culturale, come desidera Felloni, un luogo per "trasmettere questa eredità così prezioso" a studenti e appassionati, un invito a entrare in un mondo dove l’innovazione incontra l’eredità, e ogni creazione racconta una storia.

Antonio Mancinelli