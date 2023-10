Mai fare scommesse su sé stessi

di Pupo

Scommettere è stato per anni il mio “mestiere”. Ho scommesso su tutto, anche sulla mia compagna Patricia. Era l’estate del 1989, quando misi sul piatto della sfida 500mila lire e Leonardo, il mio Road Manager di allora, accettò. Io dissi che avrei sedotto Patricia e dopo due giorni, come all’epoca facevo con tutte le altre, l’avrei lasciata. Lui sostenne, invece, che con Patricia sarebbe stato diverso e che mi sarei innamorato sul serio. Aveva ragione. Scommessa persa. Patricia, a distanza di 35 anni, fortunatamente, è ancora qui. Mai scommettere su se stessi. Sulle proprie attività e sui propri sentimenti. Per questo penso che i calciatori che scommettono sui risultati delle squadre in cui giocano, ma anche su quelle che militano nel loro stesso torneo, più che un’illegalità, commettono un gravissimo errore etico e morale. Atteggiamenti arroganti e immaturi che non trovano nessuna spiegazione logica nella realtà. A meno che questi soggetti non siano dipendenti dal gioco d’azzardo. In quel caso, il discorso sarebbe diverso e dovrebbero pensare di curarsi.