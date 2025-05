Copia della Magna Charta acquistata per 27,5 dollari si rivela autentica

Magna Charta, grandissimo affare. Nel 1946 l’Università di Harvard acquistò una copia della Magna Charta per 27,50 dollari da una libreria londinese, archiviandola nella sua biblioteca come un facsimile. Ma a distanza di quasi 80 anni due storici ne hanno rivelato l’eccezionale autenticità: si tratta di una rara copia ufficiale dell’anno 1300, emessa come “replica” di quella originale del 1215 durante il regno di Edoardo I. Ecco come è avvenuta l’eccezionale scoperta.

Dal testo illeggibile alla sorprendente verità

La svolta è arrivata quando il professor David Carpenter, esperto di storia medievale al King’s College di Londra, ha osservato le immagini del documento, catalogato come HLS MS 172. Diversi gli indizi che hanno destato nello studioso la voglia di saperne di più: la calligrafia, le dimensioni (circa 48x48 cm) e soprattutto una dicitura interna che datava il documento al “XXVIII anno del regno di Edoardo”, ovvero esattamente l’anno 1300.

Per prima cosa Carpenter ha coinvolto nelle indagini Nicholas Vincent, docente all’Università dell’East Anglia e massimo esperto della Magna Charta. I due hanno confrontato il testo con le sei copie autentiche già note della “conferma” del 1300 durante il regno di Edoardo I ed è subito emerso che i chierici dell’epoca avevano ricevuto istruzioni molto precise e minuziose per replicare la versione del testo originale del 1215, inclusi specifici cambiamenti di lessico e ordine delle parole.

Se la pista storica sembrava giusta, c’era però un problema da risolvere per arrivare alla verità: il testo del documento di Harvard era troppo sbiadito per essere letto a occhio nudo. L’Università di Harvard ha così incaricato la R.B. Toth Associates, azienda specializzata in tecnologie digitali avanzate, di eseguire una scansione multispettrale e con luce ultravioletta. Le immagini ottenute hanno rivelato il testo nascosto, che Carpenter ha potuto finalmente confrontare con quello delle copie ufficiali: era perfettamente coerente, conferma definitiva che quella era una copia autentica della replica della Magna Charta emessa nel 1300 sotto il regno di Edoardo I.

Tanti passaggi di mano... fino alla cassaforte di Harvard

Una volta riscontrata l’autenticità del documento, ricostruire la sua provenienza ha riservato ai due storici altre sorprese. Si è scoperto che i librai Sweet & Maxwell di Londra, quelli ai quali l’Università di Harvard aveva dato i 27,5 dollari nel 1946, avevano acquistato la Magna Charta l’anno precedente a un’asta da Sotheby’s: il venditore era Forster “Sammy” Maynard, aviatore decorato della Prima guerra mondiale, che lo aveva ereditato da Thomas Clarkson, celebre abolizionista britannico. Clarkson a sua volta lo aveva ricevuto dalla famiglia Lowther, nobile casata inglese. Secondo gli studiosi, la copia ufficiale era stata emessa in origine per l’allora importante città di Appleby, oggi Appleby-in-Westmorland (un piccolo villaggio della Cumbria), dove sarebbe rimasta sino al 1762.

In fragili condizioni, oggi il prezioso documento è conservato in una speciale cassaforte ad Harvard per garantirne la conservazione. Sarà mostrato a porte chiuse in occasione di un evento accademico il prossimo giugno, ma al momento non è prevista un’esposizione pubblica.

Che cos’è la Magna Charta?

La Magna Charta Libertatum fu firmata il 15 giugno 1215 a Runnymede, nei pressi di Windsor, dal re Giovanni d’Inghilterra, detto “Senzaterra”, sotto la pressione dei baroni ribelli. È considerata la prima forma di limitazione del potere assoluto del sovrano e sanciva diritti fondamentali come il giusto processo e la libertà dalla detenzione arbitraria.

Il documento originale fu redatto in latino su pergamena. In origine si trattava di un singolo foglio (o, meglio, di un unico rotolo), ma con il tempo il testo venne suddiviso in 63 clausole numerate. Durante il XIII secolo la Magna Charta fu "riconfermata" più volte dai successivi re inglesi e quella dell’anno 1300 da parte di Edoardo I - alla quale appartiene la copia dell’Università di Harvard - fu una delle ultime.