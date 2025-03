Magiche Mura di Pisa. Night Experience e laboratori creativi

Conoscere un pezzo di storia di una città partecipando a laboratori creativi. E’ quanto accadrà domenica a Pisa, con i laboratori per bambini e famiglie nel recentemente restaurato Bastione del Parlascio, punto di accesso delle Mura di Pisa. Appuntamento alle 16 con ‘Gli stemmi medievali di Pisa’: i giovani partecipanti potranno analizzare la simbologia araldica e creare il proprio stemma personalizzato. Al termine dell’esperienza bambini e accompagnatori potranno continuare la visita in quota fino a raggiungere piazza dei Miracoli. Per bambini da 7 a 11 anni costo 5 euro, con adulto accompagnatore costo 3 euro, 10 posti disponibili, prenotazione consigliata.

Il format è inserito tra le offerte didattiche delle Mura di Pisa e si accompagna ad altre proposte disponibili per scuole di ogni ordine e grado e prenotabili dalle classi anche durante la settimana. Con ‘Fanti per un giorno‘ i bambini si approcceranno alla storia della Pisa medievale, costruiranno una parte di armatura che indosseranno per proteggere la città dall’alto del Bastione del Parlascio. ‘Nei panni di un medievale‘ è una visita guidata incentrata sulla storia cittadina e su usi e costumi dei pisani dell’epoca, alla fine della quale gli studenti creeranno un manufatto a scelta tra il cercine e la scarsella, tipici accessori nel vestiario medievale pisano. Infine ‘Romani in piscina: le terme e i mosaici‘, è dedicata ai ’Bagni di Nerone’, unico monumento di epoca romana ancora apprezzabile a Pisa e ben visibile dalle Mura: si parlerà del funzionamento di un antico impianto termale e i partecipanti sperimenteranno la realizzazione di un mosaico con materiali di riciclo.

E in fatto di eventi, questa sera appuntamento con la ‘Night Experience’, tour cinematografico notturno con coinvolgenti contenuti audio e video che permetteranno di rivivere la storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. Partenza alle 21 presso la Torre Piezometrica Porta Pacis, arrivo alle 22.30 circa in piazza dei Miracoli. Info su www.muradipisa.it