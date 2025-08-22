Magica pipernia. L’anima gourmet dell’isola di Ischia

L’arma segreta si chiama pipernia. Un’erba aromatica tipica di Ischia che Antonio Scotti – chef del raffinato e accogliente hotel Excelsior, tra le strutture gioiello della famiglia Leonessa– usa come filo conduttore in molte delle sue creazioni. Scotti – cresciuto alla scuola del fratello Crescenzo, stella Michelin al Borgo Santandrea di Amalfi – ha chiara la sua filosofia. "Ottimi piatti di stampo tradizionale, belli da vedere, preparati con ingredienti locali e materie prime eccellenti, il più possibile al naturale".

Quale portata la rappresenta meglio?

"Difficile sceglierne una sola. Direi le linguine con ristretto d’astice, carpaccio di gamberi e caviale di storione. E il cappuccino d’astice con spuma di patate– servito come antipasto in una tazza da colazione. Originale nella presentazione e goloso al tempo stesso".

L’ingrediente irrinunciabile?

"Senz’altro la pipernia, dal profumo più delicato dell’origano. Ricorda timo e maggiorana e, secondo la tradizione, insaporisce il coniglio all’ischitana. Io la aggiungo a molti piatti".

Richiamo alla tradizione, ingredienti di stagione, ispirazione improvvisa. Da cosa nasce una nuova ricetta?

"Il più delle volte da un’intuizione inaspettata. Stamattina, ad esempio, avevo davanti un caspo di lattuga e del rombo. Ho pensato quindi di realizzare un involtino, avvolgendo il filetto di rombo nella foglia di lattuga".

Ischia è mare e terra. Qual è la sfida principale per equilibrarli in un menù?

"Mettere a punto un menu, in particolare se riservato agli ospiti di un albergo, significa renderlo vario e completo in tutte le sue portate. Mantenere fede alla tradizione isolana, senza manipolare troppo gli ingredienti. Attenersi alla cucina del luogo, cercando però di aggiungere un tocco in più. Non ultimo, curare molto la presentazione dei piatti. Oggigiorno l’occhio vuole la sua parte più che mai".

Come vive l’esperienza all’Excelsior?

"Sono onorato di essere stato scelto a guidare la cucina di un hotel così prestigioso. Un riconoscimento che arriva dopo anni di notevole impegno. Mi rende felice ricevere l’apprezzamento dei nostri ospiti".

Un abbinamento insolito con cui ha sorpreso i commensali?

"Ho servito un risotto a base di baccalà mantecato, albicocca e perlina all’arancia, che è stato molto gradito. Talvolta mi piace osare!".

Veniamo alle materie prime

"Tutte le mattine parlo personalmente con la pescheria, i fornitori di carne, frutta e verdura. So cosa cercare, ma mi piace essere consigliato".

Se potesse far assaggiare un solo piatto del suo menu quale sceglierebbe?

"La linguina all’astice perché è un particolare incontro tra cotto e crudo. E, potendo aggiungerne un secondo, il cappuccino per l’originalità e la speciale consistenza al palato".

Il sogno nel cassetto?

"Fatico a rispondere perché vivo un momento magico. Sto realizzando un sogno, il presente mi soddisfa molto. Ho trovato la mia dimensione e la realtà che mi piace".