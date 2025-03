Magia Puccini. In scena ’Tosca’ e ’Butterfly’

di Stefano Marchetti"Vissi d’arte, vissi d’amore"... ’Tosca’, capolavoro di Giacomo Puccini, festeggia i suoi 125 anni e torna nei teatri emiliano-romagnoli in una nuova coproduzione, stasera alle 20.30 e domenica alle 15.30 al teatro Alighieri di Ravenna.

Protagonista è Marily Santoro, allieva di Raina Kabaivanska, grandissima Tosca, mentre Cavaradossi e Scarpia sono Vincenzo Costanzo e Devid Cecconi (in alternanza con Massimo Cavalletti). A dirigere l’Orchestra giovanile Cherubini sarà Henry Kennedy, già allievo dell’Accademia dell’opera italiana di Riccardo Muti.

Intanto al teatro Comunale di Ferrara, domenica 30 alle 16 prima assoluta per ’Serenata d’amore’ (ovvero la Serenata RV 690) di Antonio Vivaldi, diretta da Federico Maria Sardelli, con le voci di Valeria La Grotta, Giuseppina Bridelli e Valentino Buzza, in una coproduzione con la Wigmore Hall di Londra. È la storia della travolgente storia d’amore fra la ninfa Eurilla e il pastore Alcindo, ma è anche una delle pagine più enigmatiche del Prete Rosso, ricca di misteri anche per gli studiosi: l’unico manoscritto superstite, infatti, è privo di frontespizio e titolo originale.

Al teatro Municipale di Piacenza, stasera alle 20 e domenica 30 alle 15.30 si assisterà al dittico verista per antonomasia, ’Cavalleria rusticana’ di Mascagni e ’Pagliacci’ di Leoncavallo. Anche questa è una nuova produzione (con la regia di Plamen Kartaloff), che ha esordito la scorsa settimana a Modena: il tenore Angelo Villari si ‘sdoppia’, interpretando i protagonisti di entrambe le opere, Turiddu e Canio, affiancato in ’Cavalleria’ da Teresa Romano e in ’Pagliacci’ da Daniela Schillaci. Il maestro Aldo Sisillo dirige l’Orchestra regionale Arturo Toscanini.

Debutterà domani sera alle 20.30 al teatro della Fortuna di Fano una nuova ’Madama Butterfly’ che poi replicherà sabato 5 aprile al teatro dell’Aquila di Fermo e sabato 12 al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Vittoria Yeo, soprano sudcoreano, anche lei cresciuta alla scuola di Raina Kabaivanska, indosserà la vesti della protagonista, accanto al giovane tenore Matteo Roma (Pinkerton), Danbi Lee (Suzuki) e Sergio Vitale (Sharpless). Sul podio il maestro Cesare della Sciucca che condurrà l’Orchestra sinfonica Rossini.