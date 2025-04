Magia Macchiaioli . Il genio di Fattori tra colori e poesia

di Stefano MarchettiIconico nelle sue scene di vita militare, poetico nelle immagini campestri dell’amata Maremma, intenso nella ritrattistica, Giovanni Fattori nacque due secoli fa a Livorno. Divenne il ‘genio’ dei Macchiaioli, ma anche l’interprete sincero e appassionato di un’epoca di grandi rivoluzioni politiche e sociali: le guerre d’Indipendenza, la passione risorgimentale, la nascita dell’Italia unita. Piacenza ha aperto le celebrazioni del bicentenario con una grande mostra, allestita fino al 29 giugno presso Xnl, centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano. I curatori Fernando Mazzocca, Elisabetta Matteucci e Giorgio Marini hanno riunito 170 opere, di cui cento dipinti e 70 fra disegni e incisioni, concentrandosi sulle peculiarità dell’artista e dell’uomo in rapporto al panorama dell’arte italiana del XIX secolo.

Articolata in nove sezioni, la mostra segue il percorso di Fattori (dalle prime ricerche sulla macchia ai paesaggi en plein air, ai soggetti di vita rurale, simbolo di un mondo contadino che l’artista amava e contrapponeva alla modernità urbana) e ne mette a fuoco la specificità nel panorama figurativo italiano del secondo Ottocento. Fattori portò in sé tutti gli ideali, i desideri, le aspirazioni di quel periodo, ma anche, poi, la delusione per il nuovo corso della neonata nazione. Senza retorica, senza enfasi, ma sempre con profondità. "Rispetto ai suoi compagni di strada, i Macchiaioli, si è distinto per la sua fedeltà alla pittura militare, i quadri ‘di soldati’ che occupano un posto particolare", spiegano i curatori: dipinti (come il capolavoro ’In vedetta’) che spesso ritraggono i militari anche nei momenti più intimi della vita di guarnigione, quasi come un tributo al coraggio di giovani che hanno speso la vita al servizio di un sogno di patria. E un video dimostra come Fattori abbia influenzato e ispirato anche l’immaginario di tanti registi cinematografici, in primis Luchino Visconti.